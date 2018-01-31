Glee isimli gençlik dizisiyle geniş bir hayran kitlesi edinen Mark Salling, Los Angeles’ta intihar etti. TMZ isimli internet sitesi, Salling’in kendisini astığını belirterek cesedinin evinin yakınındaki küçük bir beyzbol sahasında bulunduğunu duyurdu.
Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 35 yaşındaki oyuncu hakkında daha önce 50 bini aşkın çocuk pornosu materyali bulundurduğu iddiasıyla dava açılmış ve ünlü aktör, mahkemeyle anlaşmaya giderek, hakkındaki suçlamaları kabul etmişti. Salling’in mart ayında görüşecek karar duruşmasında 4 ila 7 yıl arası hapis cezası alacağı öngörülüyordu
Mark Salling kimdir?
Mark Salling (d. 17 Ağustos 1982, Dallas, Teksas), Amerikalı oyuncu ve müzisyen. Günümüzde Glee dizisindeki Noah Puckerman rolünü oynamaktadır.
Salling, Teksas Dallas'ta doğup büyüdü. 2001'de Lake Highlands Lisesi'nden mezun olmuştur. Sonradan Los Angeles Music Academy College of Music'te eğitim görmüştür.
Salling'in ilk rolleri Children of the Corn IV: The Gathering ve The Graveyard filmlerinde idi. Walker, Texas Ranger dizisinin bir bölümünde de oyunculuk yapmıştır. Günümüzde Fox'a ait Glee dizisinde Noah Puckerman rolünü oynamaktadır.
"Jericho" sahne adı ile Salling bir solo projesi için şarkı söylüyor, yazıyor ve gitar çalıyor. Jericho'nun ilk albümü Smoke Signals 2008'de piyasaya çıktı. Bir Glee bölümününde Neil Diamond'ın "Sweet Caroline" şarkısının bir cover versiyonunu söyledi.
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