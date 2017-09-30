Albano Carrisi, nükleer füze denemelerinin öncülüğünü yapan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a bir mektup yazmaya karar verdiğini, Kim Jong-un'u, Adolf Hitler, Saddam Hüseyin, Muammer Kaddafi gibi diktatörlerin izlerini takip etmemeye davet etti.

Mektubunda, "Sayın Başkan Kim Jong-un, ismim Albano Carrisi, İtalyan sanatçıyım. Ülkenizden gelen görüntülerde halkınızın çok sevdiği bir lider olarak görünüyorsunuz. Bu sevginin ne kadar samimi olduğunu bilmiyorum. Ama dünyanın geri kalanında, nükleer füze denemelerinden sonra bazı sorunlar yaşadığını da biliyorum. Bu nedenle, önerim, nükleer füze denemeleri için harcanan paranın gerçekten ihtiyacı olan insanlar için kullanıldığı, bir liderin rolünün radikal bir şekilde değişeceği, halkının ve dünyanın gözünde ne kadar farklı görülebileceği yönünde... Tarih kitapları Adolf Hitler, Mussolini, Saddam Hüseyin, Muammer Kaddafi gibi diktatörlerle dolu. Dünyayı ellerinde tutan, dünyayı ellerine almaya karar veren erkekler... Neden Kim Jong-un'un kaderi aynı olmalı?

Savaşa teşvik eden tutumlar son bulursa, ben ve diğer pek çok sanatçı memnuniyetle ülkenize gelir, barış için şarkılar söyleyebiliriz." ifadelerine yer verdi.

Kim Jong Un

Albano Carissi

kuzey kore

mektup

Barış