İzmir Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası’nda ikincilik ve üçüncülük dereceleri bulunan C.D.’nin yurtdışından kaçak yollarla getirttiği hammaddeleri kendisine ait villada sıvı, hap ve kapsül haline getirerek, işlettiği spor salonu ve internette sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

3 AYLIK ÇALIŞMA SONRASI BASKIN

Yaklaşık 3 ay süren takip sonunda villaya operasyon yapıldı. Uzman doktor eşliğinde evde yapılan aramalarda, yurda sokulması yasak olan testosteron maddesi, hammadde olarak kullanıldığı değerlendirilen reçeteyle satılan kanser ilaçları, kimyasal maddeler, satışa hazır halde şişelenmiş vücut ve kas geliştirmede kullanıldığı tespit edilen sıvı, toz ve kapsül şeklinde ilaçlar, ilaç yapımında kullanılan boş kapsüller, şişeler, enjektörler, ölçü kavanozları, ısıya dayanıklı beherler, hassas terazi, kapak sıkıştırma aparatı ve etiketler ele geçirildi. Ayrıca ekipler, banyodaki tuvalette sifon çekildiği halde gitmeyen bir maddeye de el koydu.

KEDİYİ KOBAY YAPMIŞ

Villanın bir odasındaki dolap içinde de bir kedi bulundu. Uzman doktorun kedi üzerindeki incelemesinde, villada üretilen ilaçlarla kedinin kas gelişimini gözlemlemek için deney yapıldığı tespit edildi. Ele geçirilen malzemelerden alınan numuneler, incelenmek üzere yetkili birimlere gönderildi. Vücut geliştirmede daha önce dereceleri bulunan ev sahibi C.D., gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan C.D., daha sonra serbest bırakıldı.

UZMANLAR NE SÖYLEDİ?

Gazete Habertürk'ten Leyla Ünal'ın haberine göre; uzmanlar, kas ve vücut geliştirmede kullanılan ilaçların, uzun süre kullanılması durumunda karaciğer, kalp ve böbrek rahatsızlığına sebebiyet verdiğini ve kansere yol açtığını belirtti. İşte uzmanların değerlendirmeleri...

Türk Farmakoloji Derneği Bşk. Prof. Dr. Ersin YARIŞ

“ELE geçirilen tüm kimyasallar, ilaçların üretim aşamasında kullanılabilecek nitelikte. Testesteron grubu ilaçlar, bazı endikasyonlar sonucu reçeteyle kullanılabilir. Ancak vücut geliştirenler, bunları doping amacıyla kullanabiliyor. Bu ilaçlar güvenlik koşulları minimal tutularak üretilen ilaçlar. Merdiven altı üretilmesi büyük risk ve ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bu ilaçlar kalp kasını bile çürütebiliyor. Öyle durumda gelen hastalar var ki ilaçla dahi tedavi edilemiyor. Zararlarını bile bile kullananlar da var, bilmeden kullananlar da. Bu gençleri uyarmak lazım. Bu iş için ciddi bir eğitim vermek ve kamu spotlarıyla duyarlılık yaratmak gerekir.”

Farmakolog Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cankat TULUNAY

‘SON DERECE TEHLIKELI, KANSERE YOL AÇIYOR’

“Özellikle vücut geliştirenler ve halterciler kasları artırmak için yaygın olarak testesteron kullanıyor. Kanserojen etkisi tartışmalı konulardan biri olsa da prospektüsü üzerinden yorumlamak gerekirse; kanser yapıyor, prostat kanseri olanlarda veya şüphesi olanlarda son derece tehlikeli. Kalp hastaları, karaciğer hastaları, böbrek hastalarında çok ciddi yan etkileri var. Uzun süre ve yüksek doz da kullanılması; karaciğer kanserine, ölümle sonuçlanan hepatit hastalığına yol açıyor. Yaşlılarda prostat kanserine sebep oluyor. Testeron içeren bir kapsül, hap, sıvı ya da ilaç kullanan kişide damar tıkanıklığı, toplardamar pıhtılaşması görülebilir. Akciğer damarlarında tıkanmaya neden olabilir. Bu da ölümle sonuçlanır. Testesteron dediğimiz şey her yerde bulunuyor. Reçetesiz bile alabiliyorsunuz. Bunu bir de seks gücünü artırmak için kullananlar var. İnsanları bu konuda bilinçlendirmek lazım.”