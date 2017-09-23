Son birkaç haftadır New York, Londra, Milano ve Madrid moda haftalarında çok sayıda ünlünün çocukları podyum deneyimi yaşadı. İşte Gazete Habertürk'te yer alan habere göre onlardan bazıları...

Sophia Richie (19)

Amerikalı şarkıcı Lionel Richie (68) ile eski eşi Diane Alexander’ın (50) kızı. Michael Jackson, vaftiz babasıydı. İlk sevgilisi Justin Bieber’dı. 14 yaşından beri modellik yapıyor.

Lennon Gallagher (18)

Dağılan İngiliz rock grubu Oasis’ten Liam Gallagher (45) ile bir dönem pop yıldızı olan Patsy Kensit’in (49) oğlu. Anne ve babası o henüz 1 yaşındayken ayrılmıştı. Milano Moda Haftası’nda MSGM markası için podyuma çıktı.

Kaia Gerber (16)

ABD’li eski topmodel Cindy Crawford (51) ile Rande Gerber’in (55) kızı. 1.75 boyu ve annesine büyük benzerliği ile modellik kariyerinde hızla ilerliyor. En son Calvin Klein’ın New York defilesinde boy göstermişti. Kardeşi Presley de Burberry’nin yüzlerinden.

Anais Gallagher (17)

Dağılan Oasis grubundan Noel Gallagher (50) ile ilk eşi Meg Mathews’ün (51) kızı. 1.62 boyu ile o da ünlü ebeveynlere sahip olmasa podyumu zor görecekler arasında. Ama Milano’da Dolce-Gabbana’da ilk profesyonel tecrübesini edinebildi.