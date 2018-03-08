URTİM “İhracatın Metalik Yıldızı” seçildi

Bu yıl 8’ncisi gerçekleşen İDDMİB “İhracatın Metalik Yıldızları” ödül töreninde, demir çelik eşya, alüminyum mutfak eşya, alüminyum inşaat aksamı, metallerden kilitler, metal mobilya, demir çelik döküm gibi 14 farklı kategoride 70 başarılı ihracatçı firma ödüllerin sahibi oldu.



Metal inşaat aksamları kategorisinde ödüle layık görülen URTİM Kalıp ve İskele Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Urfalılar, “Bu değerli ödülün gururunu ve sevincini tüm çalışanlarımız ve iş yaptığımız paydaşlarımızla paylaşıyoruz. İhracat başarımızın artarak devam etmesi için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz.” dedi.

Rönesans, Gap İnşaat, Tekfen, Azfen, Enka, Kayı, Üstay, İlk İnşaat ve Türköz İnşaat gibi şirketlerin projelerine hizmet veren URTİM’in ihracat için de hedef pazarlarda yoğun çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Serdar Urfalılar, sözlerine şöyle devam etti:



“Üretimimizin yüzde 70’ini ihraç ediyoruz. Son beş yılda, her yıl yüzde 30 civarında büyüdük. İhracat için neredeyse dünyada gitmediğimiz ülke kalmadı. Aralarında Ekvator Ginesi, Gana, Kenya, Etiyopya ve Kanada’nın da bulunduğu 54 ülkeye ihracatımız var. Bu yıl hedefimiz Amerika pazarı. Amerika’da hem inşaat, hem rafineri hem de enerji santralleri konusunda çok büyük potansiyel var. Türk ihracatçıları olarak ABD pazarını hedeflemeliyiz. Girilmesi çok zor ama sürdürülebilir bir başarı getirebilecek bir pazar. ABD’yi Kanada ile birlikte düşünmek lazım. Kanada yılda 400 bin göçmen alan bir ülke. Orada da inşaat sektörü çok hareketli.”

URTİM’DEM YENİ YATIRIM



Bu yıl içerisinde Türkiye başta olmak üzere Azerbaycan, Katar, Irak, Nijerya, Rusya, Türkmenistan, Cezayir, Mozambik, Sudan, Gana ve Dubai gibi ülkelerdeki projelerde yer alacaklarını aktaran Serdar Urfalılar, “2018 yılının 2. çeyreğinde açılışını yapmayı hedeflediğimiz yeni fabrika binamız ile hem istihdam hem de üretim kapasitemizi artırmak birinci önceliğimiz. 2017 yılında işlerimizin yüzde 40’ını rafineri ve çevrim santralleri, yüzde 40’ını inşaat projeleri, yüzde 20’sini de tersaneler oluşturdu. 2018 yılında da inşaatların yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde yoğun olarak endüstriyel tesisler, rafineriler ve santraller ile çalışmaya devam etmeyi hedefliyoruz. 2018’de bu alanlardaki proje sayımızı daha da artırmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor” diye söyledi.