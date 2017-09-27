Uşak'ın Eşme ilçesinde, tek çocuklarını iki yıl önce kaybeden 55 yaşındaki Çınar çifti, tüp bebek yöntemiyle ikiz sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor.

TEK ÇOCUKLARI HAYATINI KAYBEDİNCE...

Bebeklerden birine, iki yıl önce Rize'de denizde boğulan astsubay oğullarının ismini veren çift, ilerleyen yaşlarına rağmen dünyaya gözlerini yeni açan çocuklarına bakmaya çalışıyor. Yeleğen köyünde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 55 yaşındaki Halil Çınar, tek çocukları astsubay Hüseyin Çınar'ın 2 yıl önce yaşamını yitirdiğini söyledi.

Oğullarının ölümünün ardından eşiyle zor günler geçirdiklerini anlatan Çınar, geçen yıl tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmaya karar verdiklerini, İzmir'de özel bir hastanede tedaviye başladıklarını ifade etti.Bir süre sonra tedavinin başarılı olduğunu ve eşinin hamile kaldığını aktaran baba Çınar, zorlu bir hamilelik döneminin ardından 15 gün önce ikiz erkek çocuklarının dünyaya geldiğini belirtti. Çınar, bebeklerinden birine kaybettikleri oğulları Hüseyin'in, diğerine ise kendi ismini verdiklerini söyledi.

"GENÇLİĞİMİZDE YAPMADIĞIMIZI İHTİYARLIKTA YAPTIK"

Yakınlarından da destek gördüklerini dile getiren Çınar, "Gençliğimizde yapmadığımızı ihtiyarlıkta yaptık. Bebeklerin ikiz olması bizi çok yoruyor ama üstesinden geleceğiz. Artık yaşamdaki tek amacımız bu bebekleri büyütmek. Annelerinin sütü olmadı bu yüzden elle besliyoruz. Tabii bütün bunlar masraf, bir şekilde üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

"YAŞIMIZ HAYLİ İLERLEDİ"

Doğumdan sonra hayata umutla bakmaya başladıklarını ifade eden 55 yaşındaki anne Muazzez Çınar ise ikizlerinin eve mutluluk getirdiğini söyledi.Bebeklere bakmakta zaman zaman zorlandığını, yakınlarının eve gelerek kendisine destek olduğunu kaydeden Muazzez Çınar, "Hamilelik çok zor geçti ancak doktorlar sürekli moral vererek destek oldu. Yaşımız hayli ilerledi, bu yaşta ikiz çocuk sahibi oldum, artık tek amacım onları iyi birer insan olarak yetiştirmek" dedi.

Aileyi ziyaret ederek hediyeler veren Eşme Kaymakamı Ozan Gazel, bebeklerin bakımı için her türlü masrafı karşılayacaklarını söyledi.