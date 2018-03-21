Uşak'ta inşaatın beşinci katında asılı kalan arkadaşını kurtarmak isterken düşen işçi öldü, diğer işçi ağır yaralandı.



AA'nın haberine göre, Karaağaç Mahallesi Birinci Şehitler Sokak'ta inşaatın çatı katında çalışırken dengesini kaybederek düşen 28 yaşındaki Arif Akcan, beşinci katta asılı kaldı. Akcan'ın yardımına koşan inşaat işçisi 38 yaşındaki Mehmet Özdemir, arkadaşını kurtarmaya çalıştığı sırada yandaki evin terasına düştü.



Özdemir, olay yerinde yaşamını yitirirken beşinci katta asılı kalan Akcan da bir süre sonra yere düşerek ağır yaralandı. Akcan, olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.Özdemir'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Olay yerine gelen üç çocuk babası Özdemir'in yakınları fenalık geçirdi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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