Üsküdar'da okul servisine ateş açarak eşini öldüren katil zanlısı tutuklandı

Üsküdar'da park halindeki servis aracına silahlı bir saldırı sonucunda A. A. hayatını kaybederken, servis şoförü M. Y. yaralanmıştı. Olaya karıştığı iddia edilen ve A. A.'nın kocası olduğu öğrenilen Y. A. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı Y. A. öğle saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.
Üsküdar'da okul servis aracına silahla ateş ederek eşinin ölümüne, servis şoförünün yaralanmasına neden olan Y.A.'nın hakimlikteki sorgusu sona erdi. Zanlı, ifadesinde eşinin telefonunda kayıtsız kişiden çağrı görmesi nedeniyle şüphelendiğini ifade etti.
Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre; savcılıkta ve mahkemede olaydan yaklaşık 20 gün önce eşinin telefonunda cevapsız çağrı görerek şüphelendiğini söyleyen Y. A., telefon dökümünü çıkararak eşinin bir sene içinde her ay M. Y. T. ile görüşmeleri olduğunu tespit ettiğini belirtti.
Bunun üzerine eşine baskı yapıp onun kendisine itiraflarda bulunduğunu öne süren A.'ın, "Eşime zorla tecavüz etmiş. Sonra eşim taciz diye değiştirdi. Neden buna rağmen kendisiyle görüştüğünü sordum. Öylesine konuştuklarını söyledi. Onları yüzleştirmek ve konuyu kapatmak istedim. Ne olur ne olmaz diye yanıma tabancamı almıştım. Amacım aileme zarar vermesin diye onu korkutmaktı. Ancak yaşadığım psikoloji nedeniyle birden canavarlaştım. Aramızda bir konuşma olmadan ateş ettim. Mehmet kaçtı. Eşim ‘yapma' diyordu şuurumu kaybettim, onu da vurdum. Pişmanım" dediği öğrenildi.
Mahkeme Y. A.'ın "eşi kasten öldürmek" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
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