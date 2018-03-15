Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, Üsküdar'da kontrolden çıkan özel halk otobüsünün 3 kişinin ölümüne birden fazla kişinin yaralanmasına neden olduğu olayda şoför Selim Karakaya hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Şoför Selim Karakaya "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

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