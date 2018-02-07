Üsküdar ve Beykoz ilçelerinde su kesintisi

Salacak - Kuzguncuk arasında yeni döşenen isale hattının mevcut sisteme bağlantısı nedeniyle Üsküdar ve Beykoz ilçelerinde 12 saatlik su kesintisi yaşanacak. İşte su kesintisinden etkilenecek mahalleler...

ÜSKÜDAR VE BEYKOZ İLÇELERİNDE 12 SAATLİK SU KESİNTİSİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin ( İSKİ) kendi internet sitesi üzerinden yayınlandığı duyuruya göre, Salacak - Kuzguncuk arasında yeni döşenen isale hattının mevcut sisteme bağlantısı yapılacağından dolayı Üsküdar ve Beykoz ilçelerinde 12 saatlik su kesintisi yaşanacak. Su kesintisi 7 Şubat 2018 Çarşamba günü 22:00 ile 8 Şubat 2018 Perşembe günü 10:00 saatlari arasında yaşanacak. İşte su kesintisinden etkilenecek mahalleler;

Üsküdar İlçesi:

Aziz Mahmut Hüdayi, Beylerbeyi, Çengelköy, Kandilli, Kuleli, Kuzguncuk, Küçüksu, Küplüce, Salacak, Selimiye, Sultantepe ve Valide-i Atik, Mimar Sinan Mahalleleri

Beykoz İlçesi:

Göztepe Mahallesi ile Göksu Mahallesi'nin bir kısmı

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER