Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, siber altyapının izlendiği Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nin (USOM) kapılarını ilk kez Gazete Habertürk'ten Esra Nehir’e açtı. “Amacımız iletişim şebekesinin kesintisiz devam etmesini sağlamak” diyen Sayan, seçim gününe yönelik aldıkları siber önlemleri şöyle anlattı: “Seçim günü bu odada tüm yöneticilerimiz ve uzmanlarımız bulunacak. USOM tarafından geliştirilen zafiyet tarama ve siber saldırı tespit sistemleri vasıtasıyla kritik kurum ve kuruluşlara yönelik gerekli önlemler alındı. Anadolu Ajansı, Yüksek Seçim Kurulu gibi seçim sürecinde rol alacak kurumlarla güvenlik önlemlerini gözden geçirmek için toplantı yaptık.”
USOM’DA NELER YAPILACAK?
Tüm Türkiye’deki siber olayların anlık olarak takip edileceği merkezde seçim gecesi 100 personel görev yapacak. Merkez, 970 kurum ve kuruluş bünyesinde görev yapan 2 bin 397 Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) personeli ile irtibat halinde olacak. GSM operatörleri ve internet servis sağlayıcıları ile altyapı seviyesinde siber saldırılar takip edilecek. Kritik kurum ve kuruluşların internete açık servislerinin hizmet sürekliliği takip edilecek. Zafiyet tarama ve siber saldırı tespit sistemleri ile kritik kurum ve kuruluşlara yönelik düzenli aralıklarla kontroller yapılacak.
BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, USOM’u Gazete Habertürk'ten Esra Nehir’e anlattı
Seçim öncesi, GSM operatörlerinin yetkilileriyle seçim günü yapacaklarını simüle ettiklerini belirten Sayan, “Seçime kadar her gün bağlantı ve test yaptık. Seçim günü de 2 saate bir telekonferansla bağlantı yaparak anlık raporlama alacağız” dedi. Turkcell, kritik bölgelere ve veri merkezlerinde güvenlik tedbirlerini artırırken, enerji yedeklerini de gözden geçirdi. Türk Telekom, YSK ile toplantı yaparak koordineli olarak tedbir aldı. Altyapı kuruluşlarına seçim günü çalışma yapılmaması için yazı yazdı. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye’de 11 bölgede nöbet listesi oluşturularak nöbetçi sayısı 2 katına çıkarıldı. Vodafone, seçim koordinasyon merkezi oluştururken, siber saldırılara karşı aldığı tedbirleri artırdı.
‘UYAR-KALDIR MEKANİZMASI’
Twitter, Facebook, Google, Youtube ile toplantılar yaptıklarını, sosyal medya şirketlerinden Türkçe bilen kişilerin de yer aldığı özel ekip kurduklarını söyleyen Sayan, şunları kaydetti: “Son dönemece girince sahte haberlere daha sık rastlanabiliyor, bu tür haberleri tespit ettiğimizde öncelikle erişim engeli yerine ‘uyar-kaldır’ denetim mekanizmasını işletmekten yanayız.”
‘ONLINE YAŞAMDA HER İŞLEM İZ BIRAKIR’
Yalan haberi ilk kimin paylaştığının anlaşıldığını vurgulayan Sayan, “Online yaşamda her işlem bir iz bırakır, devekuşu gibi saklanamazsınız. Online ortam ile gerçek hayatta yapılanlar aynı hukuka tabi” dedi.
‘SEÇİM GÜNÜ TUZAKLARA DİKKAT EDİN’
Sosyal medyada “Tıklayın, seçim sonuçlarını ilk siz öğrenin” gibi tuzak paylaşımlara karşı da uyaran Sayan, “Bilmediğiniz bir kişiden gelen hiçbir linke tıklamayın. Tıkladığınız takdirde cep telefonunuz, bilgisayarınız hiç tanımadığınız kişiler tarafından yönetilebilir” dedi.
‘SİBER SALDIRILARI KASIRGA YAZILIMIMIZ BERTARAF EDECEK’
USOM Başkanı Gökhan Evren, Kasırga yazılımı ile siber tehditlerin seçim günü de bertaraf edileceğini söyledi.
Evren, “Kasırga bizim siber tehdit bertaraf altyapımız. Tamamen kendi iç kaynaklarımızla geliştirdik. Ülke genelindeki birçok yapıyı aynı anda, belirli spesifik zafiyetler var mı yok mu, bu sistemle tarayabiliyoruz. Normalde 10 gün sürebilecek bir çalışmayı bu yazılımla 15 dakikada yapabiliyoruz. Yazılım sonucu tespit ettiğimiz zayifetleri ise anında ilgili kurum ve kuruluşlara gönderiyoruz. Kasırga ile siber tehditlere karşı çok daha güçlü bir noktadayız” dedi.
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