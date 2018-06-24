Usta oyuncu Fatma Girik 95 yaşındaki annesi ile beraber oy kullandı

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Fatma Girik, 95 yaşındaki annesi ve kız kardeşiyle birlikte Muğla'nın Bodrum ilçesinde oy kullandı. Bir restoranda kurulan seçim sandığında oy kullanan Fatma Girik’in güçlükle yürüdüğü gözlendi. Girik, "Elimiz ayağımız tuttuğu sürece oyumuzu kullanacağız. Türkiye’yi güzel günler bekliyor, her şey çok iyi olacak" ifadelerini kullandı