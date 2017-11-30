Usta sanatçı Nuray Hafiftaş’a kanser teşhisi konuldu! Haberi duyan hastaneye koştu...

Kolon ve Karaciğer kanseri teşhisi konulan 53 yaşındaki Nuray Hafiftaş'ın rahatsızlığı Facebook sayfasında paylaştığı hastane fotoğrafıyla ortaya çıktı. Fotoğrafın altına “Kemoterapiye devam... Allah tüm hastalara şifalar versin inşallah. Hayırlı kandiller” notunu düşen Hafiftaş Temmuz ayında ameliyat olmuştu.
Şimdiye kadar birçok albüm çıkaran ve 100’ü aşkın söz ve bestesi kendisine ait olan eserleri bulunan Türk halk müziğinin usta isimlerinden Nuray Hafiftaş, kanserle mücadele ediyor. Haberi öğrenen Hafiftaş’ın yakınları hastaneye koştu.
Ünlü sanatçı hastaneden hemşirelerle beraber çekildiği fotoğrafı "dün karaciğerime anjiyo yapıldı, gayet güzel geçti şükürler olsun" notuyla paylaştı.
“DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN”
Temmuz ayında büyük bir ameliyat olan Nuray Hafiftaş, şuan karaciğer için kemoterapi tedavisi görüyor. Aylardır çok şiddetli derecede ağrılar çeken Nuray Hafiftaş, kendisini seven hayranlarından dua istiyor.
Hafiftaş bu fotoğrafı ise, "İstesem bu kadar kilo veremezdim. Bu fotoğrafı Yunus Bülbül abim çekti klip çekimi sırasında. Hastalıktan dolayı gitti kilolar..." notuyla paylaşmıştı.
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