MHP 12. Olağan Büyük Kurultayı’nda MYK’dan çıkarılan bazı isimlerin Meclis’teki makamlarda değerlendirileceği, bu çerçevede özellikle İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın grup başkanvekilliğine getirileceği kurultay salonunda konuşuldu.

Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, Bahçeli’nin belirlediği Meclis Grubu’nun yeni yönetiminde, başkanvekilliği için adı geçen eski MYK üyeleriyle ilgili bu yöndeki beklentiler boşa çıktı. Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta yerlerini korudu. Grup yönetim kurulu; Arzu Erdem, Baki Şimşek, Ekmeleddin İhsanoğlu, Mehmet Erdoğan, Saffet Sancaklı ve Ruhi Ersoy’dan oluştu. Böylece geçen dönem MYK’da görev alan ancak kurultayda listeye alınmayan Ersoy, Sancaklı ve Erdoğan grup yönetimine alınmış oldu.

KAVGACI VEKİL DİSİPLİNDE

Grup disiplin kurulunda da MYK’dan çıkarılan 3 milletvekiline yer verildi. Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, Ankara Milletvekili Mustafa Mit ve Adana Milletvekili Muharrem Varlı, grup disiplin kuruluna alındı. Yurdakul, CHP Milletvekili Musa Çam’ın TBMM’de genel kuruldan çıkarılma cezası almasının ardından, Çam’ı çay ocağına kadar takip edip küfrederek saldırıda bulunan MHP’liler arasında yer almıştı. Grup disiplin kurulunda Hatay Milletvekili Mehmet Ahrazoğlu ve Ankara Milletvekili Erkan Haberal da yer aldı. Yeni MYK’da görev verilmeyen isimler arasında bulunan Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor ve Sakarya Milletvekili Zihni Açba da grup denetim kurulu üyeleri olarak görevlendirildi.

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