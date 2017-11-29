'Uyanış' filminin yönetmenine FETÖ'den dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, FETÖ'ye mensup olduğu iddiasıyla tutuklanan Ali Avcı hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

AA'nın haberine göre; Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüpheli Avcı'nın 'silahlı terör örgütü yöneticisi' olmak iddiasıyla 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamede, dosyadaki itirafçı beyanları ve teşhisleri, son olarak yönetmenliğini yaptığı "15 Temmuz- Uyanış" filminin içeriği, terör örgütü iltisakı analiz ve dijital materyal inceleme raporları, şüphelinin ikametinde terör örgütü mensubu firari şahsın yakalandığına ilişkin tutanaklar, başta terör örgütünün medya yapılanmasının üst düzey yöneticilerinden olan Hidayet Karaca, Mustafa Yeşil olmak üzere birçok örgüt mensubuyla irtibatlı olması ve örgütsel faaliyetlerine ilişkin tespitlerin yer aldığı ifade edildi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemece kabul edilen iddianame kapsamında Avcı, ileriki günlerde hakim karşısına çıkacak.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, "FETÖ üyeliği" iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan "Uyanış" filminin yönetmeni Ali Avcı hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avcı'yı, Bağcılar'daki evine düzenlenen operasyonda gözaltına almıştı.

Evde bulunun ve kendisini Hasan Aslan olarak tanıtan kişi ise polis ekiplerinin evde arama yaptığı sırada kaçmaya çalışmıştı. Ekiplerce yakalanan bu kişinin YTÜ davasında firari olarak aranan ve "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen Fatih Karabiber olduğu belirlenmişti. Şüpheli Avcı, sevk edildiği hakimlikçe 19 Temmuz'da tutuklanmıştı.

Ali avcı

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