Uykusuzluk, iştahı artıran grelin hormonu seviyesini yükseltirken, tam tersi etkiye sahip leptin hormonunu baskılıyor. Hal böyle olunca da kaliteli uyku uyuyamamak iştahı ve kiloyu artırıyor. Oysa beslenme düzenindeki küçük değişiklikler uykusuz gecelere dur demenizi sağlayabilir: Akşam kahveyi azaltın, uyumadan önce ılık bir süt için. Rahatlatıcı etkisi olan melisa, papatya ve ıhlamur çayı için; ama bunların açık olanını değil poşetli olanını tercih edin!

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EN ÖNEMLİ ŞİKAYETLERDEN BİRİ: UYKUSUZLUK

Günümüzde sürekli stres altında olan modern insanın en önemli şikayetlerinin başında ‘uykusuzluk’ geliyor. Kaliteli uyku uyuyamamak ise birçok sağlık sorunun yanında şişmanlığa da neden olabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Korkmaz, alınan kiloların bir nedeninin de uykusuzluk olabileceği uyarısında bulunuyor. Korkmaz, uyku ile beslenme arasındaki ilişkiyle ilgili şu bilgileri veriyor ve doğru beslenme reçetesini yazıyor:

· Hepimiz, sürekli kafasında hep bir şeyleri düşünüyor, işlerimizi yetiştirmek için planlar yapıp duruyoruz. Bu durum, strese girmemize ve bunun sonucunda da uykusuzluk sorunu yaşamamıza neden olabiliyor.



· Günlük yaşantı içerisinde bir yetişkinin günde 7-9 saat arasında uyuması öneriliyor. Ancak burada önemli nokta, ‘uykunun kalitesi’ oluyor. Kişinin kalitesiz bir uyku sürecinde olması birçok hastalığı da beraberinde getiriyor.

İŞTAH HORMONU ARTIYOR

· Uykusuzluğun neden olduğu sağlık sorunlarından biri de şişmanlık olarak karşımıza çıkıyor. Uykusuzluk, vücut yağ depolarını ve iştah mekanizmasını kontrol eden leptin ve grelin hormonlarının salınımında sorunlara yol açabiliyor. Uykusuzluk ile iştahı ve besin alımını arttıran grelin hormonu seviyeleri artarken, tam tersi etkiye sahip leptin hormonu baskılanıyor ve bunun sonucunda şişmanlık riski artıyor.



· Şişmanlık ise beraberinde başka hastalıklara yakalanma riskini arttırıyor. Alınan aşırı kilolar; kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, eklem hastalıkları, diyabet gibi birçok sağlık sorununa davetiye çıkarıyor.



· Uykusuzluk sorunun çözümünde ilk adım, altında yatan bir hastalık varsa onu tedavi etmektir. Yanı sıra beslenme planında yapılacak birkaç değişiklik de bu tedavi sürecine destek olur.

KİLO VERMEK İÇİN MUCİZE YÖNTEM! ARTIK ÇOK KOLAY...

‘UYKUSUZ HER GECE’ DİYENLERE ÖNERİLER:

· KİLO VERİN: Kilo problemi varsa öncelikle fazla kilolarınızdan kurtulun.



· KAHVEYİ AZALTIN: Akşam yemeklerinden sonra alkol ve kafein içeriği yüksek olan besinlerden uzak durun.



· UYKU ÖNCESİ ILIK SÜT İÇİN: Yatmadan önce ılık bir bardak süt içmek, uykuya dalma sürecini kolaylaştırabilir.



· EGZERSİZ YAPIN: Gün içinde egzersiz yapmak, hem kilo kontrolü için hem de sağlıklı uyku için fayda sağlar.



· POŞETLİ BİTKİ ÇAYI İÇİN: Daha rahat uykuya dalmak için bitki çayları da tüketilebilir. Hafif sedatif (rahatlatıcı) etkisi olduğu bilinen melisa çayı, papatya çayı, ıhlamur çayı tüketilebilir. Ancak burada dikkat edilecek önemli nokta; poşetli olan hazır çaylardan alıp içmektir. Açık olarak satılan bitki çaylarının, fayda sağlamak yerine zararlı etkilere sahip olabileceği unutulmamalı.