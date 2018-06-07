2 milyon 700 bin ecstasy hap üreteceklerdi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa'da bulunan bir sanayi sitesindeki işyerinde uyuşturucu imalathanesi olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bayrampaşa ve Beylikdüzü'nde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ecstasy imalathanesi bulundu. Habertür Gazetesi Muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre, Yavuz Ö. ve Öner Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Yavuz Ö.'nün, 1998 yılında Bahçelievlerde karıştığı bir oto hırsızlığı olayına müdahale eden polis memuru Cüneyt Ecel'in şehit edilmesi olayında mahkum olduğu ve arandığı öğrenildi. Yavuz Ö.'nün ayrıca 2005 yılında düzenlenen 'Süpürge' operasyonunda da yakalandığı belirtildi.



Beylikdüzü'nde zanlıların kullandığı araç ile Bayrampaşa'daki imalathanede yapılan aramalarda, 2 adet uyuşturucu basmada kullanılan makine, 1 adet kurutma fırını, 1 adet mikser, 1 adet arıtma cihazı, 515 kilo Ecstasy hap üretiminde kullanılabilecek sıvı ve katı kimyasallar, 26 kilo üretime hazır ecstasy hap karışımı, 2 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve 16 adet ecstasy hap sembolize eden kalıp ele geçirildi.



2 MİLYON 700 BİN ECSTASY HAP ÜRETİLECEKTİ

Yapılan operasyonda ele geçirilen malzemeler ile 2 milyon 700 bin adet uyuşturucu hap üretilerek, 54 milyon liralık gelir elde edilebileceği öğrenildi.





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