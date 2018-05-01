Erzurum’da uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına ‘şafak’ operasyonu düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken sokak satıcılarının okulun yanı başında ev kiraladıkları ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Çalışma sonucu Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Terörle Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat şubelerine bağlı ekiplerin de yer aldığı 150 polisle uyuşturucu kaçakçılarına yönelik "şafak" vakti operasyon yapıldı. Operasyonda sokak satıcısı oldukları belirtilen 11 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, bir miktar satışa hazır paketlerde uyuşturucu ve hap ele geçirdi.

Öte yandan şüphelilerin kaçış güzergahlarının belirlenmesi amacıyla drone kullanılan operasyonda sokak satıcılarının okulun yanı başında ev kiraladıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin dikkat çekmeden öğrencilere uyuşturucu satmaya çalıştıkları belirtildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler hakkında "iştirak halinde uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan yasal işlem başlatıldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER