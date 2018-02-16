Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan Ali G., emniyet güçlerine gelen bir ihbarla tutuklanarak cezaevine kondu. Habertürk TV'den Yasemin Güneri'nin haberine göre, Ali g. kullanmak için uyuşturucu madde satın almak suçunu işlediği iddiasıyla da Salihli 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı. Ali G.'nin üzerinde 960 gram, yani yaklaşık bir kilogramlık esrar yakalanmıştı.

Yargılama sonrasında, hakim Fethiye Açar, Ali G.'nin beraatine ve 960 gram esrarın da 'sahibine iadesine' karar verdi. Bu kararı veren hakim, daha sonra FETÖ soruşturmaları çerçevesinde meslekten ihraç edildi.

Mahkemenin kararını da Yargıtay bozdu. Yargıtay 10. Ceza Dairesi, ele geçirilen uyuşturucu maddenin sahibine iade edilmesi kararını oy birliğiyle bozdu.

Yargıtay, bozma kararında, "Ele geçen maddenin, uyuşturucu maddelerden esrar olduğu tespit edilmesine rağmen; üretimi bulundurulması, kullanılması, taşınması alımı ve satımı suç oluşturan uyuşturucu maddenin müsederesi yerine sahibine iadesine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir" dedi.

Böylece, sahibine aide edilen esrar tekrar sahibinden alınacak.

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