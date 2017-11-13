Uyuşturucu tacirlerine düzenlenen operasyonda çay semaverinin dibine gizlenen uyuşturucular bulundu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan terör örgütü mensuplarına yapılan 2 ayrı operasyonda biri kadın 8 kişinin yakalandığı belirtildi.

İHA'nın haberine göre, güvenlik güçlerince 7 ve 8 Kasım tarihlerinde Fatih, Kağıthane, Başakşehir, Kadıköy ve Beyoğlu ilçelerinde önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 79 kilo 550 gram eroin, 28 kilo 432 gram Hint keneviri, 335 gram toz esrar ve 764 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

ÇAY SEMAVERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Operasyonlar kapsamında adreslerde yapılan aramalar polis kameralarına yansıdı.

Başakşehir'deki operasyonda çay semaverinin dibine gizlenmiş uyuşturucunun bulunma anı da polis kameraları tarafından görüntülendi.

Terör örgütlerine mali kaynak sağlayan uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, B.A. (29), F.K. (24), A.A. (39), R.A. (39), N.Ş. (25), H.H.B. (61), F.Ş (41) ve K.Ç. (43) yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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