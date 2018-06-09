Şikayetler her geçen gün artıyor

Türkiye'de üniversiteli işsiz sayısı artıyor. Habertürk Gazetesi muhabiri Fatmanur Boylu'nun haberine göre, iş bulmak için gençlerin umut bağladığı uygulamalardan biri uzaktan eğitim programı sertifikası almak. Ancak özellikle sosyal medyada, internet üzerinden uzaktan eğitim sertifikası veren sitelerle ilgili şikâyetler her geçen gün artıyor. Örneğin Betül adlı bir sosyal medya kullanıcısı, şikâyetini şöyle dile getiriyor: “K... Akademi’ye 1600 TL’ye kayıt yaptırdım. Ancak verdikleri sözleri yerine getirmediler. 20 kişilik sınıflar olacağını vaat ettiler. 35 kişilik sınıflar oluşturdular. Kaynak kitap ve uzaktan eğitimlerine dokunmadığım halde, 1474 TL ücret talep ederek kayıt sildirebileceğimi söylediler.” Arzu adlı kullanıcı ise Eğitim ve sertifika vereceklerini söylediler. Ücreti nakit istediler, fatura vermediler. Öğretmen diye bize ders verecek kişinin belgeleri yoktu. Milli Eğitim’e de bağlı değillerdi” iddiasında.



‘PARAYI VERİN SONRA İZLERSİNİZ’



Biz de bu şikâyetlerin izini sürdük. Sertifika almak için, internette karşımıza çıkan 6 siteyi ‘işsiz gibi’ aradık. Birinden

aldığımız cevap, “İstediğiniz eğitim programını satın alın. Birkaç gün sonra sertifikanız elinizde olacak. Eğitim videolarını da müsait olduğunuzda izlersiniz” oldu. Bir diğer siteye “İşe girmek için acilen sertifikaya ihtiyacımız var” dedik. Fiyatları 380-750 TL arasında değişen kursları önererek, “Madem işiniz acil, ay sonuna kadar size sertifikanızı göndermiş oluruz. Dersler 6 ay boyunca zaten sistemde. İstediğiniz zaman izler, öğrenirsiniz” karşılığını verdiler. Bazılarının ise Milli Eğitim Bakanlığı’na bile bağlı olmadıklarını, yani “geçersiz” sertifika vererek insanları dolandırdıklarını öğrendik. Sadece bir site, usulüne uygun davranıp “Derslerinizi tamamlamadan sertifikanızı alamazsın” cevabını verdi

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