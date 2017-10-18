HABERTÜRK’ün “Boğaz’dan sonra Haliç’e de kazık” haberi, gündeme damga vurdu. Feshane’den Eyüp Anadolu Lisesi’ne yaklaşık 900 metre mesafede, Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı için denize çakılan onlarca kazığın, Haliç hattını daralttığı mimarların yanı sıra şehir ve çevre uzmanları tarafından da dile getiriliyor.

‘TARUMAR OLDU’

Gazete Habertürk'ten Can Mete'nin haberine göre Haliç’e çakılan kazıklara tepki gösteren mimarlık tarihçisi Prof. Afife Batur, “Bölgenin topografyası güvenilir değil. Bölgenin zemin etütleri yapıldı mı, projeye nasıl karar verildi? Kazıkların çakılması projenin yapılabilir olduğunu kanıtlamaz” diyor. Batur’a göre böyle bir projeye kolay cüret edilmemeli: “Neye güvenerek hareket ediliyor sorgulamak lazım. Zemine sağlam kazıklar çakılsa bile bunun mühendislik açısından ne derece sağlıklı olacağı bir muamma. Daha önce yapılan metro köprüsüyle Haliç’in tarihi dokusu zaten zedelenmişti. 500 yıllık bir kente bu şekilde muamele edilmesi tarihe saygısızlık. Bölgeyi tarumar ediyorlar. Üstelik bu projeleri tarihe çok değer verdiğini söyleyenler yürütüyor.”

Afife Batur

‘KORUYAMIYORUZ’

İstanbul Şehir Plancıları Odası Başkanı Tayfun Kahraman ise “Tarihi Yarımada’da yürütülen projelerle bölgeyi ‘köhne’ hale getiriyoruz. Tarihi dokunun, korunması gereken bölgelerin merkezleşmesi söz konusu. Vatan ve Millet caddeleri açılınca Aksaray iş merkezine döndü. Tarihi Yarımada’yı koruma konusunda dünyaya söz verdik. Ancak sürekli müdahale ediyoruz. Tarihin izlerini kaybediyoruz” diye konuşuyor.

Tayfun Kahraman

‘KİMLİĞİNDEN PARÇA KOPUYOR’

Yüksek Mimar ve kent bilimci Ahmet Vefik Alp’in görüşleri ise şöyle: “Şehir dokusunun Haliç ile doğal buluşması bozulmamalıdır. Şehirler genellikle deniz ve nehir kıyılarına konuşlanırlar. Çünkü su hayattır. Şehir dokusunun su ile buluştuğu çizgi doğal ve özgün güzellikler barındırır. Bu buluşmanın doğallığını bozmamak lazım. Denizleri, nehirleri doldurarak kıyılara beton dökmek ve kayalar yığmak yer yer yapılabilir. Ancak, birçok konuda olduğu gibi, İstanbul’umuzda bu işin de dozu kaçırılmıştır. Florya’dan Pendik’e kadar dolgu sahil yolu, insanlarla Marmara Denizi*nin buluşmasını engellemektedir. Sahil yolu yer yer üstten, içeriden veya alttan götürülerek, kent dokusunun deniz ile doğal buluşması korunamamıştır. Satıhtan giden Marmaray hattı da beton duvarlarıyla kenti kıyısından koparmaktadır. Haliç İstanbul’un tarihi ve doğal gözbebeğidir. Kıyıları zaten yer yer kazıklı yollar ile yabancılaştırılmıştır. Yeni bir tramvay hattı için Haliç sahiline yapılacak kazıklı yol Haliç’in kimliğinden bir parça daha söküp alacaktır. Bu projeler için tarih ve doğa ile barışık çözümler mevcuttur.”

Ahmet Vefik Alp

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