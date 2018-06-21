Küresel ısınmanın etkisiyle birlikte yağmurlar çoğalıyor. Bu da sel baskınlarının ve doğal felaketlerin artmasına neden oluyor. İklim değişikliğinin de etkisiyle birlikte Türkiye genelinde de aniden bastıran sağanak yağışlar sel baskınlarına neden oluyor. En son önceki akşam saatlerinde Türkiye’nin batısında etkili olan sağanak Denizli, Manisa, Aydın, Afyonkarahisar, Bursa, Kocaeli, Bolu, Karabük ve Konya’da hayatı felç etti. İzmir-İstanbul karayolunun Manisa bölümü ile Denizli-Afyonkarahisar karayolunun 28’inci kilometresi, su baskını nedeniyle 1.5 saat trafiğe kapandı. Çok sayıda araç suyun içinde mahsur kaldı. Aydın’da da Köşk-Ödemiş karayolundan uzun süre ulaşım sağlanamadı. Yağmurun etkili olduğu kentlerde yüzlerce ev ve işyerini su bastı. Manisa’nın İsakçelebi Mahalesi’nde sel sularının gelmesiyle birlikte 2005 yılında aynı kâbusu yaşayan vatandaşlar çocuklarını, yaşlılarını evlerinden alarak kendilerini güçlükle dışarı atabildi. Devlet Demir Yolları ise Balıkesir güzergâhındaki seferlerini iptal etti. Ege ve Doğu Marmara’da ekili tarım arazileri ve meyve bağları zarar gördü. Adana’da hortum ve yağışlı hava nedeniyle çiftçiler mağdur oldu.

‘YAZ AYLARI KRİTİK GEÇECEK’

Son bir ayda yaşanan kuvvetli yağışlar ve sel felaketleri akıllara geçen yıl 18-27 Temmuz günleri İstanbul’da yaşanan dolu ve hortum felaketini getirdi. Bu yaz da benzer felaketlerin yaşanabileceğini belirten meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen “Nem yüksek. Sıcaklık ortalamanın üzerinde. Bu nedenle konvektif bulutlar meydana geliyor. Yaz aylarında ve sonbaharda benzer doğa olayları görülecek. Yaz ayları kritik geçecek. Şehir seli çok olacak” dedi.

‘SU TOPRAKLA BULUŞAMIYOR’

Yaz aylarında görülen sel ve dolu felaketlerinin en önemli nedeninin küresel ısınma olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şen, şunları dedi: “Küresel ısınmadan dolayı sel ve dolu felaketinde artış var. Ekstrem ve uç değerlerin frekansı yüksek. Eskiden yılda 2-3 sel olurken, şimdi onlarca sel felaketi meydana gelmeye başladı. Şehirlerde oluşan selin nedeni de suyun toprakla buluşamaması. Metrekareye 35 kilogram yağış düşünce sel oluşuyor. Bu yağmur kırsala yağsa hiçbir şey olmaz. Ama şehirlerde her yer beton olunca sele dönüşüyor.” Meteoroloji uzmanı Adil Tek de geçen yıl yaşanan dolu felaketine benzer doğal afetlerin bu yıl da yaşanabileceğini kaydederek “Hazırlıklı olun” uyarısı yaptı: Ani ısı değişikliklerinin doğal afetlere neden olduğunu belirten Tek şunları söyledi: “Kuzeyden gelen soğuk hava, aşağıda sıcak hava ile bir anda karşılaşınca dolu yağışı görülüyor. Küresel ısınmanın etkileri son yıllarda attı. Etkilerini daha yakından hissediyoruz. Bu tür olayların daha sık yaşanacağını söylemek yanlış olmaz. Hazırlıklı olunmalı.”

CAN ALDI

Son bir ayda yaşanan sel felaketlerinde 8, yıldırım düşmesi sonucu ise 11 kişi yaşamını yitirdi.

- 17 Haziran: Manisa’nın Selendi ilçesi’nde sele kapılarak kaybolan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir’in cansız bedeni olaydan bir gün sonra kaybolduğu yerden 15 kilometre uzakta bulundu.

- 13 Haziran: Kahramanmaraş’ın Akçakoyunlu Mahallesi’nde 4 katlı binanın giriş katını su basması sonucu Fatma Uşak (38) ile çocukları Mevlüt (10) ve Ali Osman (4) boğularak yaşamını yitirdi.

- 12 Haziran: Muş’un Korkurt İlçesi’ndeki sel felaketinde 17 yaşındaki zihinsel engelli Ferhat Yaman ve 15 yaşındaki Osman Yener hayatını kaybetti.

- 27 Mayıs: Balıkesir’de 72 yaşındaki İsmail Çelik kendine ait zeytin bahçesinde çalışırken sel sularına kapılarak hayatını kaybetti.

- 7 Mayıs: Şanlıurfa’da 13 yaşındaki Teknur Karayılan sel sularına kapılarak hayatını kaybetti.