CHP'nin Van milletvekili aday listesi merak ediliyordu. Yüksek Seçim Kurulu'na sunulan aday listesi ile beraber VAN CHP milletvekili adayları belli oldu. İşte Resmi Gazete'de yayınlanan kesinleşmiş Van CHP milletvekili aday listesi…

2018 VAN CHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

S. NO ADI SOYADI ÖĞRENİM MESLEĞİ 1 MEHMET KURUKCU ORTA SERBEST/ÖZEL 2 FAHREDDİN ÇUYRAK ORTA SERBEST/ÖZEL 3 HALUK TERZİOĞLU YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 4 ŞANEL GÜLOĞLU YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 5 ERKAN KAÇMAZ ORTA SERBEST/ÖZEL 6 NEVZAT KOÇ İLK SERBEST/ÖZEL 7 NERİMAN KARTAL ORTA SERBEST/ÖZEL 8 ŞAHİN ÖZTEKİN ORTA SERBEST/ÖZEL

KİMLER SEÇMEN OLAMAZ?

a) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 405, 406 ve 407. maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı kesinleşenler (4721 sayılı Kanun'un yukarıda belirtilen maddeleri uyarınca, haklarında kısıtlılık kararı verilenlere ilişkin listenin, vesayet ad defterleri ve UYAP kayıtları esas alınmak suretiyle hazırlanıp gönderilmesinin ilçe seçim kurullarınca vesayet makamı olan sulh hukuk mahkemelerinden istenmesi ve SEÇSİS'e girilmesi gerekmektedir.),

b) Seçmen niteliğine sahip Türk vatandaşlarından MERNİS Adres Kayıt Sistemi'nde yer almayanlar 5490 sayılı Kanun'un 50. maddesi hükmü gereği askı süresi içinde "Adres Beyan Formu"nu (Form A) doldurmadıkları sürece,

c) İzinli olsalar bile silahaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler (yedek subay öğrencileri dâhil),

d) Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler, listelere yazılamazlar.