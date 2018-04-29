Kaza bugün öğle saatlerinde Çaldıran- Doğubeyazıt karayolu üzerindeki Demircik Mahallesi yakınında meydana geldi. Devriye görevi yapan askeri araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.



DHA'nın haberine göre, meydana gelen kazada, 1'i ağır 3 asker yaralandı. Yaralı askerler olay yerine gelen ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma ve Bölge Eğitim Araştırma hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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