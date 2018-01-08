Van'ın Başkale ilçesindeki İran sınırı yakınlarında iki erkek cesedi bulundu.



AA'nın haberine göre, İran sınırındaki Özpınar Mahallesi kırsalında devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki erkek cesedi buldu. Cesetler, otopsi için Başkale Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Kimlikleri belirlenemeyen kişilerin, yurda yasa dışı yollardan girdikleri ve donarak öldükleri ihtimali üzerinde duruluyor.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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