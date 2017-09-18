Van İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, eğitim öğretim yılının başlamasıyla, okul bölgelerinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcıları tarafından öğrencilere satılmak maksadıyla kırsal alandan Van il merkezine uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı yönünde ihbar alındığı belirtildi. İHA'nın haberine göre; Bunun üzerine yol kontrollerini riskli bölgelerde yoğunlaştıran jandarma ekipleri, Özalp ilçesinde yapılan yol kontrolü esnasında narkotik köpeği Rakip ile birlikte bir araçta arama yaptı.

92 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Aracın bagaj kısmında tezeklerin altına gizlenmiş vaziyette 92 kilogram eroin ele geçirildi. Aracında uyuşturucu yakalanan şahıs gözaltına alınırken, ele geçirilen eroin ve araca da el konuldu.

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