Van merkezli 3 ilde gümrük operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Eylül'de düzenlenen gümrük operasyonunun devamında, şebekenin sivil ayağının çökertilmesi amacıyla dün, Van merkezli 3 ilde 14 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

AA'nın haberine göre; Operasyonda, Kapıköy Gümrüğü'nde yurt dışından temin ettikleri gıdaları, bazı gümrük personeline rüşvet verip gümrük vergisi ödemeden ülkeye soktukları ve bu sayede yüksek miktarlarda haksız kazanç elde ederek zenginleştikleri ileri sürülen 10 işadamı gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

1. DALGA OPERASYON EYLÜL AYINDA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

Saray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 18 Ocak 2017'de teknik ve fiziki takip kararlarıyla başlatılan soruşturma kapsamında 28 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda Van'da 11, İstanbul'da 4, Antalya'da 2, Hakkari'de 2, İzmir, Ordu, İskenderun, Samsun, Ağrı ve Diyarbakır'da birer olmak üzere 22'si gümrük memuru 25 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiş, 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kapıköy Gümrük Müdürlüğü alanında ve Sınır Ticareti Merkezi kapsamında ithalat ve ihracat işlemlerinde gıda yüklü araçların ülkeye girişi sırasında eksik ve sahte evraklarla usulsüzlükler ve menfaat temini yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 12'si "Resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklanmış, 7'si adli kontrol şartıyla, 5 şüpheli de savcılık sorgusu sonrasında serbest bırakılmıştı.