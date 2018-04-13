Gazete Habertürk'ün haberine göre; Fenerbahçe'de golleri ve futbolundan çok sürekli sakatlığıyla gündeme gelen ve herkesi çileden çıkartan Robin van Persie transfer olduğu Feyenoord’u da bezdirdi. Dünyaca ünlü yıldız aynı sakatlık problemleriyle Hollanda kulübünde de sıkıntı yaratmaya başlayınca Feyenoord yönetimi RVP’nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmeye hazırlanıyor.

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