HTSPOR ÖZEL | YAĞIZ SABUNCUOĞLU
Fenerbahçe'de bir süredir kadroda bulunmayan ve ayrılacağı iddia edilen Robin van Persie'nin geleceği netleşiyor. HABERTURK.COM'un edindiği bilgilere göre Robin van Persie'nin menajeri Kees Vos ile Fenerbahçe yönetimi arasında bir süredir devam eden görüşmeler sona erdi. Sarı-lacivertli yönetim ile görüşen Vos, birçok detayda anlaşma sağladı. Fenerbahçe yönetimi, Robin van Persie'nin satışından bonservis geliri elde edemeyecek ama oyuncunun 6 aylık maaşından kurtulmuş olacak. Fenerbahçe ile Robin van Persie'nin yolları resmi olarak önümüzdeki günlerde ayrılacak.
MENAJERİ HOLLANDA BASININA KONUŞTU!
Hollandalı yıldızın menajeri Kees Vos, Hollanda basınına yaptığı açıklamada futbolcusunun durumuyla ilgili olarak Fenerbahçe yönetimiyle buluşacaklarını ve iki tarafın da kabul edeceği bir çözüm için görüşeceklerini doğruladı.
Vos, yıldız futbolcunun Fenerbahçe'de oynama şansının sorulması üzerine "Teorik olarak mümkün ancak durumu henüz belli değil. Bir süredir çalışmaktan uzak olduğu da bir gerçek" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'den yılda 4,9 milyon Euro kazanan tecrübeli futbolcu, son olarak ağustos ayında bir maçta oynadı. 31 Ağustos'ta Hollanda Milli Takımı'nda Fransa'ya karşı oynayan Van Persie, bu mücadelede sakatlandı. Yaklaşık iki hafta önce takımla çalışmalara başlayan Hollandalı yıldızın adı Feyenoord ve ABD MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy ile anılıyor. Fenerbahçe formasını son olarak 24 Ağustos'taki UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Vardar karşısında giyen Van Persie, 2017-18 sezonunda sarı-lacivertli takımda sadece 4 maçta oynayabildi. Uçan Hollandalı lakaplı futbolcu, lige verilen arada ailesiyle birlikte tatil için Dubai'de gitmişti.
FEYENOORD İSTİYOR
Van Persie'nin Arsenal'den önce formasını giydiği Feyenoord'un teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, yıldız futbolcuyu transfer etmek istediklerini açıklamıştı. Van Bronckhorst, "Van Persie'yi iyi tanıyorum, milli takımda birlikte oynamıştık ve sürekli görüşme halindeyiz. Böylesine bir transfer birçok tarafın memnuniyetiyle gerçekleşebiliyor. Robin onu çok istediğimizi biliyor, yani her şey ona bağlı. Bir sözleşmesi olduğu için Fenerbahçe ile anlaşmalı, ne istediğine kara vermeli. Umuyoruz ki kısa süre içerisinde her şey belli olacak. Belki bu sezon belki de gelecek sezon bu transfer gerçekleşecektir. Şu an bilemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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