Van'ın Erciş ilçesinde muhtarlık yapan "Azrail Yok", ismiyle dikkati çekiyor.
Yalındam Mahallesi Muhtarı Azrail Yok, ismi ve soyisminden dolayı sokakta, evde, yolculukta, sosyal medyada, kahvehanede tebessüm ettiren diyaloglarla karşılaşıyor. Yapılan şakaları olgunlukla karşılayan "Azrail Yok", isminden dolayı maruz kaldığı esprilere aynı olgunlukla cevap veriyor. Muhtar Yok, yaptığı açıklamada, dört büyük melekten biri olan "Azrail" ismini taşımaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Bu ismin kolay hatırlandığını ve kendisine avantaj sağladığını ifade eden Yok, aynı zamanda fıkralara konu olacak olaylar yaşadığını dile getirdi.
"SİZ HİÇ AZRAİL İLE KARŞILAŞTINIZ MI?"
Başından geçen bir olayı tebessümle anlatan Yok, şunları kaydetti:
"Van'dan ziyaret için İzmir'e gidecektim. Havalimanına işlemler için kimliğimi verdiğimde işlemleri yapan görevlinin bilgisayara ve bana baktığını gördüm. Ben de gülerek 'Hanımefendi siz hiç Azrail ile karşılaştınız mı' dedim. O da 'hayır' dedi. Sonra, 'Ben şimdi eve gitsem eşime, dostlarıma, ben bugün Azrail'i uçağa bindirdim desem kimse inanmaz' ifadesini kullandı. Ben de 'haklısınız kimse inanmaz' dedim."
Havalimanında silahını teslim ederken de başından gülümseten bir diyalog geçtiğini vurgulayan Yok, "Silahı teslim alan arkadaş diğer arkadaşına 'Bak Azrail silahını teslim ediyor' dedi. Arkadaşı da 'Bak hem Azrail hem de Yok, bu can almıyor' dedi." diye konuştu.
Azrail Yok, bazen selam verdiği ve "hayırlı işler" dilediği esnafın kendisine, "Azrail iyi ki buradan geçtin, selam verdin en azından biz de ölümü hatırladık. Biliyoruz ki ölüm vardır, ticaretimizde yanlış yapmayalım." bazen de "Azrail benim yaşım genç, buradan geçme, ben ölmek istemiyorum." dediğini aktardı.
Yok, katıldığı toplantılarda ismi okunup söz hakkı aldığında da bütün gözlerin üzerine çevrildiğini anlattı.
"AZRAİL'İN KOLUNA GİRMİŞ YÜRÜYORSUN"
Yeşilova Mahalle Muhtarı Maksut Tuz ise gülerek, "Biz daha önce 'Azrail' ismini duyduğumuzda kaçıyorduk. Kendisini tanıdıktan sonra çok sevdik. Çok mütevazi melek gibi bir insandır." dedi.
Esnaf Yakup İşler de Azrail Yok ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşılınca "Azrail'in koluna girmişsin yürüyorsun, Allah yardımcın olsun. Yaşınız genç, yapmayın, etmeyin Azrail ile takılmayın." gibi çok sayıda yorum aldığını anlattı.
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