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Ancak Adalı’nın yaklaşık 2 aydır eşinin mezarını ziyaret etmediği öğrenildi. Şaşmaz’ın Kanlıca Mezarlığı’ndaki kabrinin üzerindeki kurumuş tek gülü ise annesi Safiye Şaşmaz’ın bayram ziyareti sırasında bıraktığı söylendi. Öte yandan Yasemin Adalı’nın Vaniköy Andiçen Evleri’ndeki boğaz manzaralı lüks evinden yaklaşık iki ay önce başka bir adrese taşındığı da söylenenler arasında.