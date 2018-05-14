Kastamonu’da tartıştığı eşini 17 yerinden bıçaklayan koca, olay yerinden kaçmak isteyince vatandaşlar, yakaladığı şahsı döverek ederek hastanelik etti.



BOŞANMAK ÜZERE OLDUĞU EŞİNE 'BARIŞALIM' DEDİ REDDEDİLİNCE SALDIRDI

İHA'nın haberine göre, Kastamonu’da Hükümet Caddesi üzerinde boşanma üzere olduğu eşi 21 yaşındaki A.Ü. ile karşılaşan ve barışma talebinde bulunan 28 yaşındaki E.Ü., köprü üzerinde eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine E.Ü., yanında bulunan bıçakla eşine saldırdı.



OLAY YERİNDEN KAÇMAK İSTEDİ, VATANDAŞLAR YAKALADI

Barışma talebini kabul etmeyen eşini 17 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan E.Ü., ardından olay yerinden kaçmak istedi. Bu esnada çevrede bulunan vatandaşlar, kaçmaya çalışan E.Ü.’yü yakaladı. Vatandaşlar, yakaladığı E.Ü.’yü darp ederek linç etmek istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, E.Ü.’yü vatandaşların elinden alarak hastaneye ulaştırdı. Bazı vatandaşlar, Anneler Günü’nün kutlandığı bugünde eşine yönelik bıçaklı saldırıda bulunan E.Ü.’ye tepki gösterdi.

Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan A.Ü. ise, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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