Vatanım Sensin 33. bölüm fragmanı: Cevdet, Dağıstanlı'nın hedefinde!

İzmir'in işgal yıllarını konu edinen Vatanım Sensin dizisi, 33. bölümüyle yarın akşam Kanal D kanalında izleyicisiyle buluşacak. Yayınlanacak olan bölüm öncesinde vatandaşlar yeni bölümde neler yaşanacağını araştırıyor. Peki Vatanım Sensin 33. bölümde neler yaşanacak? Azize'den hayatının en zor kararı!

VATANIM SENSİN 33. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Oyuncu kadrosunda Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Onur Saylak, Okan Yalabık, Celile Toyon ve Fatih Artman gibi isimlerin yer aldığı Vatanım Sensin, heyecanla beklenen 33. bölümüyle yarın akşam izleyicisinin karşısına çıkıyor. Yayınlanacak olan yeni bölüm öncesinde vatandaşlar merakla 33. bölümde neler yaşanacağını araştırıyor. İşte Vatanım Sensin 33. bölüm fragmanı ve özeti;

Cevdet, Dağıstanlı'yı da dahil ettiği bir planla hem Ankara'ya kurulan kumpası boşa çıkarmış hem de Filipos'u kurtararak Yunan ordusundaki görevine dönmüştür. Ancak bu hamlesi onu, gerçek kimliğinden habersiz Dağıstanlı'nın baş düşmanı haline getirmiştir. Şimdi sadece Filipos'un değil Ankara'nın da peşinde olduğu Dağıstanlı'yla yüzleşmenin bir yolunu bulmalıdır.

Cevdet görevinin yanı sıra karısının yokluğunda kızlarıyla baş etmekte de zorlanmaktadır. Azize'nin yaşadığı trajedinin sır perdesi aralanırken, Cevdet'in Dağıstanlı'nın hedefinde olduğunu öğrenen Azize'yi hayatının en zor kararı beklemektedir.

32.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Vatanım Sensin dizisinin geçtiğimiz hafta ekrana gelen 33. bölümünde;

Ağustos 1920... Yunan ilerleyişini durdurmak için canını ortaya koyan Miralay Cevdet, uyandığında kendini adeta bir kabusun içinde bulur. Vatan imzalanan Sevr Antlaşması'yla parçalanmış, İzmir yeni kumandan Filipos'un demir yumruğu altında ezilmiş, ailesi ise yokluğunda en büyük acılarla sınanmıştır.

Bu cenderenin içinde ayağa kalkmaya çalışan Cevdet, hem memleketi hem kendisini ölümün kıyısına getiren yeni bir komplonun ortasında kalacaktır. Sevr'i kabul etmeyen Ankara hükümetini köşeye sıkıştırmak isteyenler sinsi bir planla Türkleri teslim almaya girişirken, Cevdet çok geç olmadan bu felaketi engellemek zorundadır.

Vatanım Sensin

Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı

Vatanım Sensin 33. bölüm fragmanı