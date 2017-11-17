Vatanım Sensin 34. bölüm fragmanı yayınlandı! Vatanım Sensin 33. son bölüm izle!

Başrollerini Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Onur Saylak ve Okan Yalabık'ın paylaştığı ve İzmir'in işgal yıllarını konu edinen Vatanım Sensin dizisi, dün akşam ekrana gelen 33. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin yayınlanan 33. bölümünü izleyemeyen vatandaşlar, internet üzerinde "Vatanım Sensin 33. bölüm izle" aramasını yapmaya başladı. Öte yandan yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Vatanım Sensin 34. bölüm fragmanı ve detaylar.
İzmir'in düşman işgali yıllarını anlatan tarih dizisi Vatanım Sensin, 34. bölümüyle haftaya Perşembe günü ekrana gelecek. Dizinin dün akşam ekrana gelen 33. bölümü yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Ekrana gelen 33. bölümün ardından Vatanım Sensin 34. bölüm fragmanı da yayınlandı.
Leon'un büyük bir planı var! Dağıstanlı'nın yanındaki ajan kim? Dağıstanlı ile çarpışmak için söz veren Tevfik, Azize'yi yeniden görür. Dağıstanlı'nın ise Tevfik'le ilgili ilk planı Cevdet'i ortadan kaldırmasına yardım etmesidir. Tevfik'in aklındaki plan Cevdet'i bu oyunun dışında bırakacak mı?
Leon, asıl amacını Hilal ile paylaşır. İçerden ve dışardan bu savaşı durdurmak için mücadele etmeleri gerektiğini belirtir. Duyduklarına çok şaşıran Hilal'in, ilerleyen saatlerde başı tehlikeye girer. Filippos ve Yunan askerlerinin saldırısı hangi olaylara sebep olacak?
Vatanım Sensin'in dün akşam ekrana gelen 33. bölümünde;
Cevdet, Dağıstanlı'yı da dahil ettiği bir planla hem Ankara'ya kurulan kumpası boşa çıkarmış hem de Filippos'u kurtararak Yunan ordusundaki görevine dönmüştür.
VATANIM SENSİN 33. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ancak bu hamlesi onu, gerçek kimliğinden habersiz Dağıstanlı'nın baş düşmanı haline getirmiştir. Şimdi sadece Filippos'un değil Ankara'nın da peşinde olduğu Dağıstanlı'yla yüzleşmenin bir yolunu bulmalıdır.
Cevdet görevinin yanı sıra karısının yokluğunda kızlarıyla baş etmekte de zorlanmaktadır. Azize'nin yaşadığı trajedinin sır perdesi aralanırken, Cevdet'in Dağıstanlı'nın hedefinde olduğunu öğrenen Azize'yi hayatının en zor kararı beklemektedir.
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