Vatanım Sensin 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Vatanım Sensin heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Yarın akşam ekrana gelecek olan Vatanım Sensin'de Cevdet için tehlike çanları çalıyor. İşte Vatanım Sensin 47. yeni bölüm özeti...

VATANIM SENSİN 47. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Türkler namına çalıştığı haberi hem ailesinde hem de orduda infiale yol açan Cevdet, mahkeme huzuruna çıkartılır. Filippos onu idam etmeden önce öğrenebildiği her şeyi öğrenmek niyetindedir. Cevdet’in aklı ise kendi canından ziyade Yunan Ordusu'nun cepheye sevkine engel olamadığı toplarındadır.

Cevdet’in temize çıkması ve topların imha edilmesi gerekirken, Yakup ve Charles’ın seçenekleri birer birer tükenmektedir. Azize ve Hilal, ölüme giden Cevdet için çırpınırken işkence altındaki Cevdet, Charles hakkında hiç ummadığı bir gerçeği öğrenir. Ölümün nefesini ensesinde hisseden Cevdet'in tüm bu felaketleri durdurmak için tek bir hamle yapacak vakti kalmıştır.

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