Vatanım Sensin’in yayınlanan son bölümünde heyecan yine çok yüksekti. Vatanım Sensin 48. son bölümünde Cevdet’in içinde bulunduğu çıkmaz ekranlara geldi. Filippos, Cevdet’in idam kararını bir an önce uygulamaya koymaya çalışırken, Azize’de Cevdet’i kurtarmak için harekete geçti. İşte Vatanım Sensin’in nefes kesen 47. son bölüm özeti ve Vatanım Sensin 48. yeni bölümüne dair detaylar...

VATANIM SENSİN 48. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Vatanım Sensin 47. son bölümün ardından dizinin yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Ancak Vatanım Sensin 48. yeni bölüm fragmanı henüz yayıncı kuruluş tarafından paylaşılmadı. Vatanım Sensin ile ilgili güncel gelişmeler yaşandıkça haberimizden takip edebilirisiniz.

VATANIM SENSİN 47. SON BÖLÜM ÖZETİ

Cevdet için infaz kararı veriliyor!

Yunan askerleri tarafından yakalanan Cevdet için işler gittikçe kötüye gitmektedir. İşkencelere maruz kalan Cevdet, İsmet Bey ile görüşmeye gittiğini açıkça söyler. Duydukları karşısında hayal kırıklığına uğrayan Filippos, infaz emri verildiğini söyleyen ilk kişi olur.

Cevdet, kurşuna dizilmekten kurtulabilecek mi? Leon, babasının ölümündeki büyük gerçeği öğrenecek mi? Cevdet'in annesi Hasibe, hayatının sonuna mı geliyor?

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