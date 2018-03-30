Vatanım Sensin 50. son bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Vatanım Sensin'de İzmir’i Filippos’a teslim etmeyen Türkler, İnönü’den gelen ikinci zafer haberiyle bir müjde daha aldı. Ancak Yunan Kralı'nın İzmir'e gelişi her şeyi bir anda karmakarışık bir hale getirdi. Dizinin tutkunları, Vatanım Sensin 51. yeni bölümünü merak etmeye başladı.
VATANIM SENSİN 51. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı, dizinin son bölümünün ardından merakla bekleniyor. Ancak yayıncı kuruluştan henüz beklenen fragman gelmedi. Vatanım Sensin yeni bölümüne dair detaylar geldikçe haberimizden takip edebilirsiniz.
VATANIM SENSİN 50. SON BÖLÜM ÖZETİ
İzmir’i Filippos’a teslim etmeyen Türkler, İnönü’den gelen ikinci zafer haberiyle bir müjde daha almışlardır!
Harbin henüz bitmediğinin farkında olan Azize ise civar köylerdeki muhtaç kadınlara yardım edebilmek için dostlarıyla yola düşer. Bu yolda, mağlubiyetin etkisiyle çığrından çıkmış Yunan askerleriyle karşı karşıya gelecektir. İnönü hezimeti yüzünden şehre gelen Yunan Kralı Konstantin, Filippos’a ordunun geri çekilmesini emreder.
Bu gelişmeyle umutlanan Cevdet, kaçan Yunan ordusuna nihai darbeyi indirmek için İsmet Paşa’yla görüşüp taarruz için doğru zamanın geldiğini söyler. Lakin son anda ortaya çıkardığı bir bilgi, her şeyden habersiz İzmir’e doğru yürüyen Türk Ordusu'nun kaderini tayin edecektir.
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Filippos, savaşın bittiğini geri çekildiğini söyleyerek kirli oyunlar içerisine girecektir. Yunan askerlerinin Azize'nin de aralarında bulunduğu kadınlara yönelik saldırı, birçok ölümle biter. Cevdet, savaş alanına geldiğinde çok üzücü bir tabloyla karşılaşır.
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