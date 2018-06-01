Vatanım Sensin'de heyecan dolu bir bölüm daha geride kaldı. Vatanım Sensin'in bu bölümünde Cevdet'in Kuvvacı olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte kaçış planı devreye girdi. Filippos Cevdet'i esir alarak, çok büyük işkenceler etti. Yakup kızları kaçış noktasına getirmeyi başardı, ancak Azize bir tülü gelemedi. Kızlar geri döndüklerinde yaşayacaklarını kestiremedikleri için tekneye binerek gitmeye karar verdi. Dizinin son sahnesinde ise Leon'un hamlesi herkesi şoke etti. Filippos'un Cevdet'e işkence ettiği sırada, Leon Azize'yi getirerek Filippos'a teslim etti. Azize ve Cevdet ölümle burun buruna...

VATANIM SENSİN 59. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Vatanım Sensin'in ekranlara gelen bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı izleyici tarafından araştırılıyor. Ancak yayıncı kuruluş tarafından dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

VATANIM SENSİN 58. SON BÖLÜM ÖZETİ

Miralay Cevdet, ölümle burun buruna geliyor!

Cevdet’in kuvvacı olduğunun ortaya çıkması, tüm okların ona ve ailesine yönlenmesine sebep olur. Azize ve kızları tarafından verilen Miralay formasını yeniden giyen Cevdet, önemli bir sınav verecektir. Yunan Kumandanı Filippos, tek güvendiği kişi olan Aleksi’nin ölümüyle ne yapacağını bilemez. Aldığı kara haber neticesinde Cevdet’i hedef haline getiren Filippos, tutuklanmasını emreder. Yunan askerleri tarafından tutuklanarak Filippos’un karşısına çıkarılan Cevdet, vatanı ve ailesi için kritik bir karar vermek zorundadır.

Milli Mücadele, giderek şiddetini arttırmaya devam eder. Mustafa Kemal Paşa’nın emirleri neticesinde Türk askerleri geri çekilmeden vatanı savunmaya devam ederler. İşgalci devletleri, Türk topraklarından atmak için büyük bir mücadelenin içinde görev alan askerler, canları pahasına vatanı savunmaya devam ederler.

Öte yandan İzmir, her zamankinden daha tehlikeli bir haldedir. Cephelerde süren savaşlar, herkese büyük bir tehlikenin içinde olduğunu hissettirir. Gece yarısı Yunan askerlerinden kaçmaya çalışan Azize ile Leon’un yolları kesişir. Azize’yi korumak isteyen Leon, beklenmedik bir hamlede bulunur.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER