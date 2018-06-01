Vatanım Sensin'de heyecan dolu bir bölüm daha geride kaldı. Vatanım Sensin'in bu bölümünde Cevdet'in Kuvvacı olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte kaçış planı devreye girdi. Filippos Cevdet'i esir alarak, çok büyük işkenceler etti. Yakup kızları kaçış noktasına getirmeyi başardı, ancak Azize bir tülü gelemedi. Kızlar geri döndüklerinde yaşayacaklarını kestiremedikleri için tekneye binerek gitmeye karar verdi. Dizinin son sahnesinde ise Leon'un hamlesi herkesi şoke etti. Filippos'un Cevdet'e işkence ettiği sırada, Leon Azize'yi getirerek Filippos'a teslim etti. Azize ve Cevdet ölümle burun buruna...
VATANIM SENSİN 59. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Vatanım Sensin'in ekranlara gelen bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı izleyici tarafından araştırılıyor. Ancak yayıncı kuruluş tarafından dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
VATANIM SENSİN 58. SON BÖLÜM ÖZETİ
Miralay Cevdet, ölümle burun buruna geliyor!
Cevdet’in kuvvacı olduğunun ortaya çıkması, tüm okların ona ve ailesine yönlenmesine sebep olur. Azize ve kızları tarafından verilen Miralay formasını yeniden giyen Cevdet, önemli bir sınav verecektir. Yunan Kumandanı Filippos, tek güvendiği kişi olan Aleksi’nin ölümüyle ne yapacağını bilemez. Aldığı kara haber neticesinde Cevdet’i hedef haline getiren Filippos, tutuklanmasını emreder. Yunan askerleri tarafından tutuklanarak Filippos’un karşısına çıkarılan Cevdet, vatanı ve ailesi için kritik bir karar vermek zorundadır.
Milli Mücadele, giderek şiddetini arttırmaya devam eder. Mustafa Kemal Paşa’nın emirleri neticesinde Türk askerleri geri çekilmeden vatanı savunmaya devam ederler. İşgalci devletleri, Türk topraklarından atmak için büyük bir mücadelenin içinde görev alan askerler, canları pahasına vatanı savunmaya devam ederler.
Öte yandan İzmir, her zamankinden daha tehlikeli bir haldedir. Cephelerde süren savaşlar, herkese büyük bir tehlikenin içinde olduğunu hissettirir. Gece yarısı Yunan askerlerinden kaçmaya çalışan Azize ile Leon’un yolları kesişir. Azize’yi korumak isteyen Leon, beklenmedik bir hamlede bulunur.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.