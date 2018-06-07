Vatanım Sensin final bölümüyle izleyicisine veda etti. 2016 Ekim ayında yayın hayatına başlayan Vatanım Sensin 59. bölümüyle son kez ekranlara geldi. Dizinin bu bölümünde, Mustafa Kemal Paşa'nın emirleriyle hareket eden Türk Ordusu, savaştan galip çıkabilmek için büyük uğraş vermek zorunda kaldı. Vatanım Sensin son bölümde neler yaşandı? İşte Vatanım Sensin final bölümü özeti...

VATANIM SENSİN FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Konuşması için zorlanan Cevdet en büyük sınavını veriyor; Azize karşısında işkenceye maruz kalıyor!

Milli Mücadele'de en önemli dönemece girilmiştir. Kuvvacı olduğu ortaya çıkan Cevdet, konuşması için işkenceye maruz kalırken, hiç beklemediği bir anda can evinden vurulur. Karısı Azize de artık karşısındadır ve ona da işkence yapılmaktadır. Öfkeden deliye dönen Cevdet, Yunan Kumandanı Filippos'tan intikam alabilmek için kurtulmaya çalışır.

Cephede savaşlar giderek büyür ve Türk askerlerinin verdikleri onurlu mücadele, işgalci devletlere zor anlar yaşatır. Cephede savaşan Yakup, önemli yaralar alır ve yanında Yıldız, ona destek olmaktadır. Savaşın gidişatını değiştirebilecek isimlerden olan Leon, var gücüyle savaşmaya devam eder. Mustafa Kemal Paşa'nın emirleriyle hareket eden Türk Ordusu, savaştan galip çıkabilmek için büyük uğraş vermek zorunda kalacaktır

Cevdet'in gizli vazifesini itiraf ettirmeyi başaramayan Filippos, ona karşı oynayabileceği en büyük koz olan Azize'yi ele geçirmiştir. Hilal ve Yıldız ise anne ve babalarının akıbetinden habersiz cepheye gider, yıllardır duydukları cehennemi kendi gözleriyle görürler. Yakup, Şafak Harekatı'nın son hazırlıklarını sürdürürken Leon da Filippos'un emriyle Sakarya Cephesi'ne ulaşır. Hilal, Leon, Yıldız ve Yakup'un kaderi savaş meydanında şekillenecektir...

Azize ile Cevdet, canları pahasına Filippos'un eziyetlerine direnirken takatleri anbean tükenmektedir. Üstelik Yunan Ordusu var gücüyle saldırmakta, Kurtuluş Savaşı'nın en önemli muharebesi sona yaklaşmaktadır. Geriye tek bir soru kalmıştır: Cevdet vazifesinin sonuna gelirken bir hain mi yoksa bir kahraman olarak mı anılacaktır?

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