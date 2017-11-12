Vergi, harç ve cezalar yüzde 14.47 zamlanacak

2018 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 14.47 olarak belirlendi. Damga vergisi, çevre ve temizlik vergileri, harçlar, trafik ve vergi cezaları 1 Ocak 2018’den itibaren yüzde 14.47 oranında artacak. Yeniden değerleme oranı, 2017 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak.



Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranını, her yıl TÜİK’in Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine (Yİ-ÜFE) göre açıklıyor. Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14.47 artış gösterdi. Bakanlar Kurulu, bu oranı yüzde 50 artırıp, azaltabiliyor.

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