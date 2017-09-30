Vergi zammının kıyısındaki otomobiller

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) yapılan yeni düzenleme, gözleri otomobil markalarına çevirdi. Mevcut vergilerde 16 bin TL’ye varan oranda artışa neden olacak ve yılbaşından itibaren yürürlüğe girecek yeni MTV, silindir hacmi ve yaş haricinde artık araçların vergisiz fiyatlarına göre de değişiklik gösterecek.
Sektör temsilcileri, yapılan düzenlemelerin araç stoklarını 2018’e kadar eriteceğini belirtirken, otomobil sektöründe genel olarak yılbaşından sonra satışların düşeceği ve bireysel kiralamaların artacağı görüşü hâkim.
Hangi araç sahibi ne kadar vergi ödeyecek
Hangi araç sahibi ne kadar vergi ödeyecek
BİR ÜST LİMİT RİSKİ VAR
Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, yeni MTV oranları 2018’de fiyatlarda beklenen zamlarla birlikte bazı modellerin vergi oranını bir üst dilime taşıyabilir.
Otomobil markalarının yöneticileri ise, yılbaşından önce satın alınan otomobillerin yeni MTV kapsamında olmayacağı için böyle bir riski taşımayacağını ifade ediyor.
Ocak - Ağustos döneminde kendi sınıfında en çok satan bazı modelleri incelediğimizde de, sektör temsilcilerinin dikkat çektiği riskin doğruluğu net bir şekilde ortaya çıkıyor.
Örneğin, Renault Megane Icon 1.5 dci EDC’nin vergisiz fiyatının gelecek zamlarla birlikte 70 bini aşması durumunda, aracın yeni MTV’sinin bin 738 TL’yi bulması bekleniyor. Böylece yılın kalan 3 ayı da, yeni bir otomobil almak için 2018’den daha avantajlı olarak karşımıza çıkıyor.
KİMSE DURDUK YERE VERGİ ARTIŞI AÇIKLAMIYOR
Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, MTV’ye yüzde 40’lık artışı değerlendirerek “Kimse durduk yere vergi artışı açıklamıyor” dedi. Türkiye pazarına 2016’da giren Lexus’un tanıtım toplantısında konuşan Bozkurt, yasa çıkmadan yorum yapmayı erken bulduğunu belirterek “Genelde böyle geçişlerde yüksek MTV artışları yaşanır. Eski yıllarda yüzde 20’lerdeydi, sonra yüzde 45 oldu ve arttı.
İstiyoruz ki enflasyon olmasın, zam olmasın ancak hayatın dinamikleri, ekonominin gerekleri var. Kimse durduk yere vergi artışı açıklamıyordur. Zor zamanlarda ülkeyi bir aile gibi düşünün” diye konuştu.
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