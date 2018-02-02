Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir sürücü 01 CKE 35 plakalı hafif ticari aracının arkasına iple köpeği bağladı.

Sürücü daha sonra köpeğe acımadan yoluna devam etti. Bir süre sonra köpek acıya dayanamayarak öldü.

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