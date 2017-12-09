Gerçek adı Jay Swingler olan YouTuber, kanalı için farklı bir fikir düşündü ve kafasına hızlı kuruyan çimento dökerek mikrolga fırına sokup kurumasını bekledi. Çimento kısa sürede kuruyunca, ölümden dönen genç itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Arkadaşları genç adamı kurtarmak için uzun süre uğraştı, bir tornavida yardımıyla nefes alabilmesi için ağzına bir boru sarkıtılan genç, çimentonun da etkisiyle nefes alamamaya başladı. Arkadaşları 1 saat uğraştıktan sonra başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verdiler. İtfaiye ekipleri de 1.5 saat mücadele verdikten sonra, genç adamı mikrodalgadan kurtarmayı başardı.

İtfaiye ekibinden Shaun Dakin, "Çok komik olsa da genç adam ölebilir ya da ölümcül bir şekilde yaralanabilirdi. Nefesi kolayca kesilebilirdi" ifadesini kullandı. Dakin, bu şakanın kimse tarafından yapılmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Swingler ise kurtarıldıktan sonra, "Hayatın değerini hiçbir zaman bu kadar anlamamıştım. Lütfen kendinize bunu yapmayın, lütfen bunu denemeyin" dedi.

Genç adam, görüntülerini sosyal medyada yayınlandı ve yaklaşık 2 milyon izlendi.

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