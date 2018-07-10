HT Magazin'den Bülent İpek'in özel haberine göre; Ünlü oyuncu Arda Öziri 27 Mayıs 2018’de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetmiş, Rıza Kocaoğlu, Engin Altan Düzyatan gibi bir çok ünlü konservatuvar arkadaşı cenazede üzüntüsünü gözler önüne sermişti. Genç oyuncu Arda Öziri’nin sevgilisi Vildan Örnek, yaşadığı acıyı sosyal medyada paylaşmış, cenazede Öziri’nin ailesinin yanından ayrılmamıştı.



Vildan Örnek’in bir arkadaşının doğum günü partisine katıldığı fotoğraflar sevgilisinin 40’nın çıktığı gün parti yaptı’ şeklinde yorumlanarak tepki görmüştü. Arda Öziri’nin yakın arkadaşı Cengiz Çolak da, Örnek’e tepki göstermişti.





Habertürk’e konuşan Vildan Örnek, arkadaşının doğum günü partisine katıldığını belirtirken Öziri’yle öldüğü zaman ayrı olduklarını, 6 aydır hiç konuşmadıklarını ilişkilerinin ise 2 yıl önce bittiğini açıkladı:



“Öldüğünde biz zaten ayrıydık, altı aydır hiç konuşmuyorduk. Belki öldüğü gün başka kız arkadaşıyla beraberdi. Öldüğü gece yanındaydı belki de. Ya da cenazesinde olduğu söylendi, bilmiyorum. Arda’nın ailesi bir tek beni tanıyordu. Arkadaşları da arkadaşımdı.



2012’den 2016’ya kadar birlikteydik. Ayrılınca arkadaş kaldık. Arkadaş da kalamayacağımızı düşünerek ölmeden altı ay önce görüşmemeye karar verdik. Ancak birbirimize uzaktan da olsa hep sahip çıkıp saygı gösterdik. Arda’nın ölümü beni çok üzdü.

Ben partiye bir davet üzerine arkadaşımı yalnız bırakmamak için gittim. Bana tepki gösteren Cengiz Çolak da davetliydi ve gelecekti. Son anda 'Neden evde yapmıyor?' diyerek gelmekten vazgeçti. Bana bu tepkisine hiç anlam veremedim. Arda öldüğü zaman onun arabasıyla gittim İzmir’e üzüntüme şahit olan birisiydi. Bu kadarı çok acımasızca. Hayatta düğün de var cenaze de. Arkadaşımın davetiyle gittim. Aynı gün doğduğumuz için pastayı üflerken beni yanına çekti. Zaten pastada ‘40’ yazıyor. Oysa ben 33 yaşındayım. Benim içim rahat”