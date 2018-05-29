4 | 20

Arda Öziri'nin yakın arkadaşı Cengiz Çolak, oyuncunun son anlarını anlattı: Akşam Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için bana geldi. Keyifli bir akşam geçirdik, bol bol güldük. "Bu saatte gitme, kal" dedim ama Saat 03.00 gibi çıktı. TEM'de kaza geçirmiş. Çok üzgünüm, çok yakın bir arkadaşımı kaybettim" dedi. Cengiz Çolak ayrıca şu paylaşımı yaptı: Benim canım dostum arkadaşımi sırdaşım kal dedim sana, gitme dedim. Meğer azrail seni yolda bekliyormuş. Ölüm sana hiç yakışmadı kıymetlim. Yanımda gittin uyudum uyandım artık yoksun. Çok üzgünüm, acaip üzgünüm...