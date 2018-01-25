Virginia Woolf kimdir? Özel günleri ve olayları Doodle hazırlayarak anasayfasına taşıyan dev arama motoru Google, bugün 136. doğum günü olan yazar Virginia Woolf'a özel Doodle hazırladı. Peki, Google tarafından Doodle hazırlanan Virginia Woolf kimdir? İşte Virginia Woolf'un hayat hikayesi...
VİRGİNİA WOOLF KİMDİR?
Virginia Woolf, 1882 tarihinde Londra'da dünyaya geldi. Geniş bir kütüphaneye sahip bir evde büyüyen Woolf, yazar Sir Leslie Stephen'ın kızıdır. Günümüzde birçok yazarın esin kaynağı olan Virginia Woolf, eserlerinde kadın hakları, sınıfsal farklılık, aşk, evlilik ve özgürlük temalarını esas alırdı. Doğduğu yıllarda kadınların ikinci planda kalması nedeniyle hiç okula gönderilmeyen Virginia Woolf, kendini geliştirip, feminizmin öncülerinden ve dünyanın en önemli yazarlarından biri oldu.
1904 tarihinde babası ölünce sonradan Bloomsbury grubunun merkezi olacak Gordon Meydanı'nda bir eve taşındı. 1912'de Leonard Woolfla evlendi ve 1917'de birlikte Hogarth Press'i kurdular.
Woolf The Voyage Out (1915; Dışarıya Yolculuk) ve Night and Day (1919; Gece ve Gündüz) adlı romanlarının yayımlanmasından sonra deneysel çalışmalara yöneldi. Yinelenen imgeler gibi bazı şiirsel öğeler kullanarak, bir ölçüde de olayların geçtiği süreyi kısa tutarak bu iki romana son derece örgütlü bir yapı kazandırmıştı. Orlando'da (1928; Orlando, 1993, 2000), I. Elizabeth döneminden 1928'e kadar İngiltere'yi, özellikle de bu ülkedeki edebiyat yaşamını konu aldı. A Room of One's Own (1929; Kendine Ait Bir Oda, 1988, 1992) adlı uzun denemesinde, kadın yazarların erkeklere ait bir dünyada karşılaştığı zorlukları anlatıyordu.
Woolf The Waves'le (1931; Dalgalar, 1974, 1988) romana dönerek bilinç akışı tekniği üzerinde yoğunlaştı. Kişi ya da olaylardan çok "insanın yedi çağı"nı nasıl yaşadığına ağırlık verdiği bu romanda, karakterlerinin bilinç akışını çocukluklarından yaşlılık dönemlerine kadar olduğu gibi aktarmaya çalışıyordu.
Between the Acts'te ise (1941; Perde Arası, 1992) olaylar Mrs. Dalloway'de olduğu gibi bir günde geçiyor, ama İngiliz tarihine ilişkin bir köy gösterisi aracılığıyla daha geniş bir zaman dilimi yansıtılıyor, bir yandan da okura bir savaşın yaklaşmakta olduğu sezdiriliyordu. Woolf, Perde Arası'nı bitirdikten sonra ruhsal bir bunalım sonucu kendini evinin yakınındaki ırmağa atarak (59 yaşında) intihar etti.
Virginia Woolf Eserleri
Dışa Yolculuk (1915)
Gece ve Gündüz (roman) (1919)
Jacob'un Odası (1922)
Mrs Dalloway (1925)
Deniz Feneri (roman) (1927)
Orlando: Bir Yaşamöyküsü (1928)
Dalgalar (roman) (1931)
Yıllar (1937)
Kendine Ait Bir Oda (1929)
Londra Manzaraları (1931)
Flush, Bir Köpeğin Romanı (1933)
Üç Gine (1938)
Perde Arası (1941)
Virginia Woolf'un Günlükleri
Pazartesi ya da Salı (1921)
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