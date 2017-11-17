Vişneli tayfır tatlısı nasıl yapılır? Vişneli tayfır tatlısı tarifi ve malzemeleri

Meclis restoranlarında bir süredir yer alan ve zaman içinde TBMM tatlısı olarak da adlandırılan vişneli tayfır tatlısının, Meclis menüsünden çıkarıldığı öne sürüldü. Peki vişneli tayfır tatlısı nasıl yapılır? İşte vişneli tayfır tatlısı malzemeleri ve tarifi...

VİŞNELİ TAYFIR TATLISI NASIL YAPILIR?

Vişneli tayfır tatlısını ilk defa duyan ve yapmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinde "vişneli tayfır tatlısı nasıl yapılır?", "vişneli tayfır tatlısı tarifi" ve "vişneli tayfır tatlısı malzemeleri" aramalarını yapmaya başladı. İşte vişneli tayfır tatlısı malzemeleri ve tarifi...

Vişneli tayfır tatlısı malzemeleri

Vanilyalı puding (1 paket)

Vişne suyu (2,5 bardak)

Bisküvi (1 paket)

İrmik (5 yemek kaşığı)

Süt (4 bardak)

Şeker (10 yemek kaşığı)

Vişneli tayfır tatlısı tarifi

Vişneli tayfır tatlısı için ilk olarak tencerenin içine sosları hazırlamak için bir paket vanilyalı pudingi ve vişne suyunu boşaltın. Tencereye boşalttığınız vanilyalı pudingi ve vişne suyunu koyulaşana kadar karıştırın ve pişirin.

Ardından hazırladığınız karışımı borcam olarak adlandırılan bir cam kaba dökün. Cam kaba koyduğunuz karışım soğurken, 1 paket bisküviyi rondodan geçirin.

Rondodan geçirdiğiniz bisküviyi, hazırladığınız cam kabın içerisindeki karışıma dökün ve son olarak bir tencereye irmik, şeker ve süt koyun.

Tenceredeki irmiği, sütü ve şekeri koyulaşana kadar pişirin ve karıştırın. Ardından sıcaklığı geçtikten sonra bisküvilerin üzerine dökün. Tatlıyı soğuması için buzdolabına koyun ve yaklaşık 1 gün boyunca dolapta bekletin.

Son olarak dolaptan çıkardığınız vişneli tayfır tatlısını dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Vişneli tayfır tatlısı

Vişneli tayfır tatlısı malzemeleri

Vişneli tayfır tatlısı tarifi

Vişneli tayfır tatlısı nasıl yapılır