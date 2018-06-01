BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
haber,kaynak, etkinlik, konu, yazı vb.
LİSTELE
PAYLAŞ
Haber/makale'yi paylaşmak için aşağıdaki sosyal hesaplardan birini kullabilirsiniz!
Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler! (1 Haziran 2018)

Bu hafta Nuri Bilge Ceylan imzalı Ahlat Ağacı filmiyle birlikte toplam 7 film vizyona girdi. İşte bu haftanın filmleri!

01 Haziran 2018 Cuma, 09:05:54

Cüce Dedektif Şerlok

Vizyon Tarihi: 1 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Animasyon, Aile, Macera
Süre: 86Dak.
Yönetmen: John Stevenson
Seslendirenler: Johnny Depp, James McAvoy, Emily Blunt, Michael Caine, Maggie Smith
Senaryo: Kevin Cecil, Andy Riley, Ben Zazove
Yapımcı: Steve Hamilton Shaw, David Furnish

CÜCE DEDEKTİF ŞERLOK - TÜRKÇE DUBLAJ FRAGMAN
Sevimli cüceler Cino ve Jülyet aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte şehre ilk geldiklerinde en büyük istekleri yeni bahçelerini ilkbahar için hazır etmektir. Fakat, kısa bir süre içinde birinin Londra'nın dört bir yanındaki bahçe cücelerini kaçırdığını fark ederler. Ne yapacaklarını bilemeyen Cino ve Jülyet, çareyi ünlü dedektif Şerlok'tan yardım istemekte bulur.

Deniz ve Güneş

Vizyon Tarihi: 1 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Dram, Romantik
Süre: 96Dak.
Yönetmen: Barış Denge
Oyuncular: Burak Serdar Şanal, Şafak Pakdemir, Melissa Giz Cengiz, Eylül Öztürk, Levent Özdilek
Senaryo: Y. Tolga Bozkurt
Yapımcı: Y. Tolga Bozkurt, Mehmet Toptan

DENİZ VE GÜNEŞ - FRAGMAN
Babasının ısrarıyla istemediği halde Nurperi (Eylül Öztürk) ile evlilik aşamasına gelen Deniz (Burak Serdar Şanal), Romen şarkıcı Otilia'nın konseri için geldiği Burgazada'da, dalış yaparken Güneş'le (Şafak Pekdemir) tanışır. İşitme engelli sandığı Şafak'la iletişim kurabilmek için işaret dili öğrenen Deniz'le, asıl Şafak'ı işitme engelli zanneden Güneş arasında büyük bir aşk doğar. Deniz'in kalbinin sesini takip edebilmek, asıl sevdiği kadına kavuşabilmek için çok cesur ve kararlı olması gerekecektir.

Kasırgada Vurgun (The Hurricane Heist)

Vizyon Tarihi: 1 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Aksiyon, Gerilim
Süre: 103Dak.
Yönetmen: Rob Cohen
Oyuncular: Toby Kebbell, Maggie Grace, Ryan Kwanten, Ralph Ineson, Melissa Bolona
Senaryo: Carlos Davis, Anthony Fingleton, Scott Windhauser
Yapımcı: Moshe Diamant, Howard Baldwin

KASIRGADA VURGUN - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Amerikan hazinesinden 600 milyon $ gibi bir parayı çalmak isteyen bir grup üst düzey hırsız, okyanus kenarındaki para basım tesislerine operasyon düzenlemeyi planlamıştır. Bu sırada görülmemiş derecede büyük bir kasırga da bu sahil şehrinin kapısına dayanmıştır. Şehirde sadece bir meteorolog, meteorologun eski denizci olan ağabeyi ve bir hazine yetkilisi kalmıştır. Bu 3 kişi hem korkunç kasırgada hayatta kalmaya, hem de müthiş bir vurgunu önlemeye çalışacaktır.

Kitap Kulübü (Book Club)

Vizyon Tarihi: 1 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Komedi
Süre: 104Dak.
Yönetmen: Bill Holderman
Oyuncular: Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Andy Garcia
Senaryo: Erin Simms, Bill Holderman
Yapımcı: Erin Simms, Andrew Duncan

KİTAP KULÜBÜ - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Artık orta yaşları da geride bırakmaya başlamış 4 yakın arkadaş, Diane, Vivian, Sharon ve Carol, aylık kitap kulüplerinde Grinin 50 Tonu kitabını okumaya karar verince sıradan hayatları bambaşka bir şekil alır. Sonsuza dek kapattıklarını düşündükleri aşk defterlerini yeniden açan kadınlar, hayatta hiçbir şey için geç olmadığını yaşayarak öğrenecektir.

Sürükleniş (Adrift)

Vizyon Tarihi: 1 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Dram
Süre: 99Dak.
Yönetmen: Baltasar Kormákur
Oyuncular: Shailene Woodley, Sam Claflin, Elizabeth Hawthorne, Jeffrey Thomas, Grace Palmer
Senaryo: Aaron Kandell, Jordan Kandell
Yapımcı: Aaron Kandell, Jordan Kandell

SÜRÜKLENİŞ - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Tanışmalarından sonra çok kısa bir zaman içinde birbirine aşık olan Tami Oldham (Shailene Woodley) ve Richard Sharp'ı (Sam Claflin) birbirlerine bağlayan bir diğer tutkuları ise, ikisinin de deniz sevdalsı olmalarıdır. İki sevgili, birlikte okyanusa açıldıklarında insanlık tarihinin en görülmemiş fırtınalarından biriyle karşılaşacaklarından habersizdir. Kasırga etraflarındaki her şeyi paramparça ettikten saatler sonra Tami uyanır, ancak gemileri enkaza dönmüş, Sam ise ağır yaralı haldedir. Görünürde hiçbir kurtuluş umudu olmasa da Tami hem kendini, hem de sevdiği adamı yaşama döndürebilmek için bilgisini ve direncini son kırıntısına kadar kullanmak zorundadır.

Ahlat Ağacı

Vizyon Tarihi: 1 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Dram
Süre: 188Dak.
Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan
Oyuncular: Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar, Hazar Ergüçlü, Serkan Keskin
Senaryo: Nuri Bilge Ceylan, Ebru Ceylan, Akın Aksu
Yapımcı: Zeynep Özbatur Atakan, Alexandre Mallet-Guy

AHLAT AĞACI - FRAGMAN
Üniversiteyi bitirdikten sonra Anadolu'da küçük bir kasaba olan memleketine dönen, yazdığı kitabını bastırabilmek için para bulmaya çalışırken bir yandan da babasının yarattığı sorunlarla uğraşan Sinan (Doğu Demirkol) isimli bir adamın öyküsü filmde anlatılıyor.

Cin-i Ayet

Vizyon Tarihi: 1 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Korku
Yönetmen: Uğur Akünlü
Oyuncular: Kemal Uçar, Enes Kaya, Arda Esen, Fulden Akyürek, Gamze Gözalan
Senaryo: Taylan Işıklar

CİN-İ AYET - FRAGMAN
Henüz küçük yaşta ailesini cinlerin saldırısında kaybeden ve ömrünün geri kalanını cinlerle mücadeleye adayan Salih, kendisini en güçlü ifrit olan Se'nik'in hazırladığı bir lanetin orta yerinde bulur. Salih bir yandan ifritlerle mücadele ederken, diğer yandan varlığını yeni öğrendiği kardeşi Serpil'i korumaya çalışır.

YORUM YAP 0
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ
2000