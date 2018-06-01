Cüce Dedektif Şerlok
Vizyon Tarihi: 1 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Animasyon, Aile, Macera
Süre: 86Dak.
Yönetmen: John Stevenson
Seslendirenler: Johnny Depp, James McAvoy, Emily Blunt, Michael Caine, Maggie Smith
Senaryo: Kevin Cecil, Andy Riley, Ben Zazove
Yapımcı: Steve Hamilton Shaw, David Furnish
Deniz ve Güneş
Vizyon Tarihi: 1 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Dram, Romantik
Süre: 96Dak.
Yönetmen: Barış Denge
Oyuncular: Burak Serdar Şanal, Şafak Pakdemir, Melissa Giz Cengiz, Eylül Öztürk, Levent Özdilek
Senaryo: Y. Tolga Bozkurt
Yapımcı: Y. Tolga Bozkurt, Mehmet Toptan
Kasırgada Vurgun (The Hurricane Heist)
Vizyon Tarihi: 1 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Aksiyon, Gerilim
Süre: 103Dak.
Yönetmen: Rob Cohen
Oyuncular: Toby Kebbell, Maggie Grace, Ryan Kwanten, Ralph Ineson, Melissa Bolona
Senaryo: Carlos Davis, Anthony Fingleton, Scott Windhauser
Yapımcı: Moshe Diamant, Howard Baldwin
Kitap Kulübü (Book Club)
Vizyon Tarihi: 1 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Komedi
Süre: 104Dak.
Yönetmen: Bill Holderman
Oyuncular: Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Andy Garcia
Senaryo: Erin Simms, Bill Holderman
Yapımcı: Erin Simms, Andrew Duncan
Sürükleniş (Adrift)
Vizyon Tarihi: 1 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Dram
Süre: 99Dak.
Yönetmen: Baltasar Kormákur
Oyuncular: Shailene Woodley, Sam Claflin, Elizabeth Hawthorne, Jeffrey Thomas, Grace Palmer
Senaryo: Aaron Kandell, Jordan Kandell
Yapımcı: Aaron Kandell, Jordan Kandell
Ahlat Ağacı
Vizyon Tarihi: 1 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Dram
Süre: 188Dak.
Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan
Oyuncular: Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar, Hazar Ergüçlü, Serkan Keskin
Senaryo: Nuri Bilge Ceylan, Ebru Ceylan, Akın Aksu
Yapımcı: Zeynep Özbatur Atakan, Alexandre Mallet-Guy
Cin-i Ayet
Vizyon Tarihi: 1 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Korku
Yönetmen: Uğur Akünlü
Oyuncular: Kemal Uçar, Enes Kaya, Arda Esen, Fulden Akyürek, Gamze Gözalan
Senaryo: Taylan Işıklar