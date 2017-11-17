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Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler! (17 Kasım 2017)

Bu hafta vizyona 10 film girdi. İşte haftanın filmleri!

17 Kasım 2017 Cuma, 09:30:02

Adalet Birliği (Justice League)

Vizyon Tarihi: 17 Kasım 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Bilim Kurgu, Aksiyon, Fantastik, Macera
Süre: 121 Dak.
Yönetmen : Zack Snyder
Oyuncular : Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher
Senaryo : Chris Terrio, Bill Finger
Yapımcı : Charles Roven, Deborah Snyder
Diğer Adı : Justice League of America, Adalet Birliği: Bölüm 1

JUSTİCE LEAGUE - FRAGMAN
DC öykü evrenini kapsamlı bir biçimde perdeye yansıtma projesinin en önemli ayaklarından biri olan Justice League, çizgi serideki en önemli kahramanları bir araya getiriyor. Superman'in fedakarlıklarından ilham alan Batman'in insanlığa olan inancı toparlanmıştır. Yeni müttefiki Wonder Woman ile insanlığın kaderi için savaşmaya hazırlardır. Ancak karşılarına çıkan yeni tehditin büyüklüğü karşısında kendilerini süper güçlü bir takım toplamak için çok kısa bir süreleri kalmış bir halde bulurlar. Ancak bu süper kahraman ekibi dünyayı kurtarmak için yeterli olacak mıdır?

Kardan Adam (The Snowman)

Vizyon Tarihi: 17 Kasım 2017
Yapımı : 2017 - İngiltere
Tür : Dram, Suç
Yönetmen : Tomas Alfredson
Oyuncular : Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, J.K. Simmons, Val Kilmer, Charlotte Gainsbourg
Senaryo : Hossein Amini, Matthew Michael Carnahan, Peter Straughan
Yapımcı : Tim Bevan, Eric Fellner
Diğer Adı : Snømannen

KARDAN ADAM - ALTYAZILI FRAGMAN
Dedektif Harry Hole (Michael Fassbender), yılın ilk karının yağdığı gün kaybolan ve sonra cesedi bulunan bir kadının cinayet vakasını incelemektedir. Eldeki tek delil ise kadına ait pembe atkının sarılı olduğu bir kardan adamdır. Başka kadınlar ölmeye ve gizemli kardan adamlar ortaya çıkmaya devam ettikçe Hole, çok tehlikeli bir katille karşı karşıya olduğunu anlayacaktır.Kardan Adam filmi, Norveçli yazar Jo Nesbø'nun 2007'de yayımlanan ve Türkçe'ye de çevrilmiş Snømannen (Kardan Adam) adlı romanından uyarlandı.

Kutsal Geyiğin Ölümü (The Killing Of A Sacred Deer)

Vizyon Tarihi: 17 Kasım 2017
Yapımı : 2017 - ABD , İngiltere
Tür : Dram, Gizem, Korku
Süre: 109 Dak.
Yönetmen : Yorgos Lanthimos
Oyuncular : Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry Keoghan, Raffey Cassidy, Sunny Suljic
Senaryo : Yorgos Lanthimos, Efthymis Filippou
Yapımcı : Yorgos Lanthimos, Ed Guiney

KUTSAL GEYİĞİN ÖLÜMÜ - ALTYAZILI FRAGMAN
Steven Murphy (Colin Farrell) çok başarılı bir kardiyologdur. Göz doktoru eşi Anna (Nicole Kidman) ve iki çocuğu Kim ve Bob'la huzurlu bir hayatı vardır. Ancak son zamanlarda sık sık görüştüğü, kızının sınıf arkadaşı Martin (Barry Keoghan) adlı genç, kısa bir süre sonra hepsinin hayatını değiştirecektir. Nitekim Martin'le Steven arasında başta kimsenin bilmediği ve umursamadığı, ancak kısa süre içinde herkesin öğreneceği bir sır bulunmaktadır.

Küçük Vampir 3D (The Little Vampire 3D)

Vizyon Tarihi: 17 Kasım 2017
Yapımı : 2017 - Almanya
Tür : Animasyon
Yönetmen : Richard Claus, Karsten Kiilerich
Oyuncular : -
Seslendirenler : Miriam Margolyes, Alice Krige, Tim Pigott-Smith, Jim Carter, Rasmus Hardiker
Senaryo : Richard Claus

KÜÇÜK VAMPİR 3D - FRAGMAN
13 yaşında minik bir vampir olan Rudolph ve ailesi, amansız bir vampir avcısı tarafından yok edilme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu esnada tanıştığı Tony adlı ölümlü bir çocuk, kendi yaşıtlarının aksine mezarlık, vampirler gibi şeylerden korkmamaktadır. Çok iyi arkadaş olan bu ikili, Rudolph ve ailesini kurtarmak için birlikte çalışacaktır.

Ayaz

Vizyon Tarihi: 17 Kasım 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Dram, Gerilim
Süre: 90 Dak.
Yönetmen : Dersu Yavuz Altun
Oyuncular : Deniz Telek, Özlem Aktaş, Umut Keleş, Melek Çınar, Çağlar Tüfekçi
Senaryo : Dersu Yavuz Altun

AYAZ - FRAGMAN
'Ailesinin namusunu lekeleyerek' başka bir adamla kaçan yengesini aile baskısı sonucu öldüren ve genç yaşta hapse düşen Hasan (Deniz Telek), içeride geçirdiği yıllarda, yaptıklarından ötürü çok pişman olmuştur. Hatasını aklından çıkaramayan Hasan'ın bulabildiği tek çözüm, tahliye olduktan sonra yengesinin oğlu Ayaz'a (Umut Keleş) bakmak olur. Kamyonculuk yapan Hasan'la Ayaz, yollarda zaman geçirdikçe birbirlerine yakınlaşır. Bu sırada ayyaş kocasından kaçan Helün (Özlem Aktaş) ve Ayaz'ın yaşlarındaki kızı Hazal (Melek Çınar), Hasan'ın kamyonuna sığınır ve bu dört kişi, bilinmez bir geleceğe doğru yol almaya başlarlar.

İçimdeki Güneş (Un beau soleil intérieur)

Vizyon Tarihi: 17 Kasım 2017
Yapımı : 2017 - Fransa
Tür : Dram, Komedi, Romantik
Süre: 94 Dak.
Yönetmen : Claire Denis
Oyuncular : Juliette Binoche, Xavier Beauvois, Josiane Balasko, Sandrine Dumas, Nicolas Duvauchelle
Senaryo : Claire Denis, Christine Angot
Yapımcı : Olivier Delbosc, Philippe Logie
Diğer Adı : Bright Sunshine In, Des lunettes noires, Dark Glasses, Let the Sunshine In

İÇİMDEKİ GÜNEŞ - ALTYAZILI FRAGMAN
Isabelle (Juliette Binoche), 50'li yaşlarına gelmiş, 1 çocuk annesi, boşanmış bir sanatçıdır. Gerçek aşkı bulabilme umuduyla birkaç adamla yaşadığı ilişkiler bazen tuhaf, bazen de komik olaylar yaşamasına neden olur. Artık aşktan iyice umudunu kaybetmeye başlamıştır.

Sen Kiminle Dans Ediyorsun?

Vizyon Tarihi: 17 Kasım 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Dans, Komedi
Yönetmen : Burak Aksak
Oyuncular : Demet Özdemir, Uraz Kaygılaroğlu, Binnur Kaya, Okan Çabalar, Nergis Öztürk
Senaryo : Burak Aksak
Yapımcı : Necati Akpınar
Diğer Adı : Aşkın Dansı

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN? - FRAGMAN
Anne ve babasını kaybetmiş, intiharı bile düşünecek kadar zor günlerden geçen Aysel'in (Demet Özdemir) hayattaki en büyük tutkusu dans etmektir. Şengül'ün (Binnur Kaya) dans okulunda çalışmaya ve büyük para ödülü olan bir yarışmaya katılmaya karar vermesiyle hayat ona heyecanlı günler sunmaya başlayacaktır.

Seni Gidi Seni

Vizyon Tarihi: 17 Kasım 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Sibel Tunç
Oyuncular : Ahmet Kayakesen, Serdar Sezgin, İlay Erkök, Ayhan Taş, Burak Satıbol
Senaryo : Erdoğan Eyrik
Yapımcı : Erdoğan Eyrik, Gökhan Kalafat

SENİ GİDİ SENİ - FRAGMAN
İstanbul Bayrampaşa'da yaşayan, mahallelerinin bitirim delikanlıları taksici Bülent (Ahmet Kayakesen) ve döşemecilik yapan Sedat (Serdar Sezgin), aynı mahallede yaşayan çok sevdikleri bir ağabeylerinin Tamer Aziz (Burak Satıbol) adlı bir mafya babası tarafından dolandırılıp arkasından kalp krizi geçirdiğini öğrenir. Tarık ağabeylerinin kaybettiklerini geri almak için Rıza adında tekinsiz bir adam vasıtasıyla Tamer'e ulaşmaya çalışırlar, ancak başlarını büyük bir belaya sokarlar.

Beginner

Vizyon Tarihi: 17 Kasım 2017
Yapımı : 2016 - Türkiye
Tür : Dram
Süre: 110 Dak.
Yönetmen : Burçak Üzen
Oyuncular : Güven Kıraç, Birsen Dürülü, Ali Uyandıran, Bülent Çolak, Cengiz Okuyucu
Senaryo : Burçak Üzen
Yapımcı : Burçak Üzen

AYAZ - FRAGMAN
'Ailesinin namusunu lekeleyerek' başka bir adamla kaçan yengesini aile baskısı sonucu öldüren ve genç yaşta hapse düşen Hasan (Deniz Telek), içeride geçirdiği yıllarda, yaptıklarından ötürü çok pişman olmuştur. Hatasını aklından çıkaramayan Hasan'ın bulabildiği tek çözüm, tahliye olduktan sonra yengesinin oğlu Ayaz'a (Umut Keleş) bakmak olur. Kamyonculuk yapan Hasan'la Ayaz, yollarda zaman geçirdikçe birbirlerine yakınlaşır. Bu sırada ayyaş kocasından kaçan Helün (Özlem Aktaş) ve Ayaz'ın yaşlarındaki kızı Hazal (Melek Çınar), Hasan'ın kamyonuna sığınır ve bu dört kişi, bilinmez bir geleceğe doğru yol almaya başlarlar.

Bizim Küçük Günahlarımız

Vizyon Tarihi: 17 Kasım 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Dram, Romantik
Süre: 85 Dak.
Yönetmen : Mehmet Kütük
Oyuncular : Savaş Özkul, Oğuzcan Ulu, Bahar Dokur, Sumru Topuz, Deniz Aksaya
Senaryo : Mehmet Kütük

BİZİM KÜÇÜK GÜNAHLARIMIZ - FRAGMAN
Birbirleriyle hiçbir ilgisi yokmuş gibi görünseler de türlü tesadüfler sonucu iç içe geçen olaylar ve insanların hikayesi filmde anlatılıyor.

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