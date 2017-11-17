Vizyona giren filmler! (17 Kasım 2017)

Adalet Birliği (Justice League)
Vizyon Tarihi: 17 Kasım 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Bilim Kurgu, Aksiyon, Fantastik, Macera
Süre: 121 Dak.
Yönetmen : Zack Snyder
Oyuncular : Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher
Senaryo : Chris Terrio, Bill Finger
Yapımcı : Charles Roven, Deborah Snyder
Diğer Adı : Justice League of America, Adalet Birliği: Bölüm 1
Kardan Adam (The Snowman)
Vizyon Tarihi: 17 Kasım 2017
Yapımı : 2017 - İngiltere
Tür : Dram, Suç
Yönetmen : Tomas Alfredson
Oyuncular : Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, J.K. Simmons, Val Kilmer, Charlotte Gainsbourg
Senaryo : Hossein Amini, Matthew Michael Carnahan, Peter Straughan
Yapımcı : Tim Bevan, Eric Fellner
Diğer Adı : Snømannen
Kutsal Geyiğin Ölümü (The Killing Of A Sacred Deer)
Vizyon Tarihi: 17 Kasım 2017
Yapımı : 2017 - ABD , İngiltere
Tür : Dram, Gizem, Korku
Süre: 109 Dak.
Yönetmen : Yorgos Lanthimos
Oyuncular : Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry Keoghan, Raffey Cassidy, Sunny Suljic
Senaryo : Yorgos Lanthimos, Efthymis Filippou
Yapımcı : Yorgos Lanthimos, Ed Guiney
Küçük Vampir 3D (The Little Vampire 3D)
Vizyon Tarihi: 17 Kasım 2017
Yapımı : 2017 - Almanya
Tür : Animasyon
Yönetmen : Richard Claus, Karsten Kiilerich
Oyuncular : -
Seslendirenler : Miriam Margolyes, Alice Krige, Tim Pigott-Smith, Jim Carter, Rasmus Hardiker
Senaryo : Richard Claus
Ayaz
Vizyon Tarihi: 17 Kasım 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Dram, Gerilim
Süre: 90 Dak.
Yönetmen : Dersu Yavuz Altun
Oyuncular : Deniz Telek, Özlem Aktaş, Umut Keleş, Melek Çınar, Çağlar Tüfekçi
Senaryo : Dersu Yavuz Altun
İçimdeki Güneş (Un beau soleil intérieur)
Vizyon Tarihi: 17 Kasım 2017
Yapımı : 2017 - Fransa
Tür : Dram, Komedi, Romantik
Süre: 94 Dak.
Yönetmen : Claire Denis
Oyuncular : Juliette Binoche, Xavier Beauvois, Josiane Balasko, Sandrine Dumas, Nicolas Duvauchelle
Senaryo : Claire Denis, Christine Angot
Yapımcı : Olivier Delbosc, Philippe Logie
Diğer Adı : Bright Sunshine In, Des lunettes noires, Dark Glasses, Let the Sunshine In
Sen Kiminle Dans Ediyorsun?
Vizyon Tarihi: 17 Kasım 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Dans, Komedi
Yönetmen : Burak Aksak
Oyuncular : Demet Özdemir, Uraz Kaygılaroğlu, Binnur Kaya, Okan Çabalar, Nergis Öztürk
Senaryo : Burak Aksak
Yapımcı : Necati Akpınar
Diğer Adı : Aşkın Dansı
Seni Gidi Seni
Vizyon Tarihi: 17 Kasım 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Sibel Tunç
Oyuncular : Ahmet Kayakesen, Serdar Sezgin, İlay Erkök, Ayhan Taş, Burak Satıbol
Senaryo : Erdoğan Eyrik
Yapımcı : Erdoğan Eyrik, Gökhan Kalafat
Beginner
Vizyon Tarihi: 17 Kasım 2017
Yapımı : 2016 - Türkiye
Tür : Dram
Süre: 110 Dak.
Yönetmen : Burçak Üzen
Oyuncular : Güven Kıraç, Birsen Dürülü, Ali Uyandıran, Bülent Çolak, Cengiz Okuyucu
Senaryo : Burçak Üzen
Yapımcı : Burçak Üzen
Bizim Küçük Günahlarımız
Vizyon Tarihi: 17 Kasım 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Dram, Romantik
Süre: 85 Dak.
Yönetmen : Mehmet Kütük
Oyuncular : Savaş Özkul, Oğuzcan Ulu, Bahar Dokur, Sumru Topuz, Deniz Aksaya
Senaryo : Mehmet Kütük