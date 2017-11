Vizyona giren filmler! (17 Kasım 2017)

Adalet Birliği (Justice League)

Vizyon Tarihi: 17 Kasım 2017

Yapımı : 2017 - ABD

Tür : Bilim Kurgu, Aksiyon, Fantastik, Macera

Süre: 121 Dak.

Yönetmen : Zack Snyder

Oyuncular : Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher

Senaryo : Chris Terrio, Bill Finger

Yapımcı : Charles Roven, Deborah Snyder

Diğer Adı : Justice League of America, Adalet Birliği: Bölüm 1

Kardan Adam (The Snowman)

Vizyon Tarihi: 17 Kasım 2017

Yapımı : 2017 - İngiltere

Tür : Dram, Suç

Yönetmen : Tomas Alfredson

Oyuncular : Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, J.K. Simmons, Val Kilmer, Charlotte Gainsbourg

Senaryo : Hossein Amini, Matthew Michael Carnahan, Peter Straughan

Yapımcı : Tim Bevan, Eric Fellner

Diğer Adı : Snømannen

Kutsal Geyiğin Ölümü (The Killing Of A Sacred Deer)

Vizyon Tarihi: 17 Kasım 2017

Yapımı : 2017 - ABD , İngiltere

Tür : Dram, Gizem, Korku

Süre: 109 Dak.

Yönetmen : Yorgos Lanthimos

Oyuncular : Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry Keoghan, Raffey Cassidy, Sunny Suljic

Senaryo : Yorgos Lanthimos, Efthymis Filippou

Yapımcı : Yorgos Lanthimos, Ed Guiney

Küçük Vampir 3D (The Little Vampire 3D)

Vizyon Tarihi: 17 Kasım 2017

Yapımı : 2017 - Almanya

Tür : Animasyon

Yönetmen : Richard Claus, Karsten Kiilerich

Oyuncular : -

Seslendirenler : Miriam Margolyes, Alice Krige, Tim Pigott-Smith, Jim Carter, Rasmus Hardiker

Senaryo : Richard Claus

Ayaz

Vizyon Tarihi: 17 Kasım 2017

Yapımı : 2017 - Türkiye

Tür : Dram, Gerilim

Süre: 90 Dak.

Yönetmen : Dersu Yavuz Altun

Oyuncular : Deniz Telek, Özlem Aktaş, Umut Keleş, Melek Çınar, Çağlar Tüfekçi

Senaryo : Dersu Yavuz Altun

İçimdeki Güneş (Un beau soleil intérieur)

Vizyon Tarihi: 17 Kasım 2017

Yapımı : 2017 - Fransa

Tür : Dram, Komedi, Romantik

Süre: 94 Dak.

Yönetmen : Claire Denis

Oyuncular : Juliette Binoche, Xavier Beauvois, Josiane Balasko, Sandrine Dumas, Nicolas Duvauchelle

Senaryo : Claire Denis, Christine Angot

Yapımcı : Olivier Delbosc, Philippe Logie

Diğer Adı : Bright Sunshine In, Des lunettes noires, Dark Glasses, Let the Sunshine In

Sen Kiminle Dans Ediyorsun?

Vizyon Tarihi: 17 Kasım 2017

Yapımı : 2017 - Türkiye

Tür : Dans, Komedi

Yönetmen : Burak Aksak

Oyuncular : Demet Özdemir, Uraz Kaygılaroğlu, Binnur Kaya, Okan Çabalar, Nergis Öztürk

Senaryo : Burak Aksak

Yapımcı : Necati Akpınar

Diğer Adı : Aşkın Dansı

Seni Gidi Seni

Vizyon Tarihi: 17 Kasım 2017

Yapımı : 2017 - Türkiye

Tür : Komedi

Yönetmen : Sibel Tunç

Oyuncular : Ahmet Kayakesen, Serdar Sezgin, İlay Erkök, Ayhan Taş, Burak Satıbol

Senaryo : Erdoğan Eyrik

Yapımcı : Erdoğan Eyrik, Gökhan Kalafat

Beginner

Vizyon Tarihi: 17 Kasım 2017

Yapımı : 2016 - Türkiye

Tür : Dram

Süre: 110 Dak.

Yönetmen : Burçak Üzen

Oyuncular : Güven Kıraç, Birsen Dürülü, Ali Uyandıran, Bülent Çolak, Cengiz Okuyucu

Senaryo : Burçak Üzen

Yapımcı : Burçak Üzen

Bizim Küçük Günahlarımız

Vizyon Tarihi: 17 Kasım 2017

Yapımı : 2017 - Türkiye

Tür : Dram, Romantik

Süre: 85 Dak.

Yönetmen : Mehmet Kütük

Oyuncular : Savaş Özkul, Oğuzcan Ulu, Bahar Dokur, Sumru Topuz, Deniz Aksaya

Senaryo : Mehmet Kütük